Каррера — о матче со «Спартаком-Нальчиком»: «Все, кроме меня, думают, что это будет просто прогулка»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 1/8 Кубка России со «Спартаком-Нальчик».

«Даже если команда играет во втором дивизионе, надо уважать соперника. Каждый из оппонентов может затруднить нам путь. Кто-то может недооценить соперника.

«Спартак-Нальчик» — это команда, которая может заставить нас попотеть. Не первый раз команда из низшего дивизиона побеждает команду из элиты. Так бывает и в Италии. «Спартак» может только потерять в этом случае.

Все, кроме меня, думают, что это будет просто прогулка. Но в футболе прогулок нет. На бумаге всe кажется легко, но на самом деле всe может стать очень сложно, если не выходить на поле с правильным настроем и спортивной злостью», — сказал Каррера.

Игра «Спартак» — «Спартак-Нальчик» продет завтра в 19:00 по московскому времени на стадионе «Открытие Арена».