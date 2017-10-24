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    Каррера — о матче со «Спартаком-Нальчиком»: «Все, кроме меня, думают, что это будет просто прогулка»

    Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 1/8 Кубка России со «Спартаком-Нальчик».

    «Даже если команда играет во втором дивизионе, надо уважать соперника. Каждый из оппонентов может затруднить нам путь. Кто-то может недооценить соперника.

    «Спартак-Нальчик» — это команда, которая может заставить нас попотеть. Не первый раз команда из низшего дивизиона побеждает команду из элиты. Так бывает и в Италии. «Спартак» может только потерять в этом случае.

    Все, кроме меня, думают, что это будет просто прогулка. Но в футболе прогулок нет. На бумаге всe кажется легко, но на самом деле всe может стать очень сложно, если не выходить на поле с правильным настроем и спортивной злостью», — сказал Каррера.

    Игра «Спартак» — «Спартак-Нальчик» продет завтра в 19:00 по московскому времени на стадионе «Открытие Арена».

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.10.2017 19:10
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +248

      Mihei888 25 октября 2017, 16:51

      Надо просто,выйти и ПОБЕДИТь!!! Красно белые -только победа!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 октября 2017, 10:37

      Тем более когда другие клубы расчистили дорогу и возможность взять кубок такая реальная расслабляться нельзя.

      3
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      Рейтинг: +40

      BrandMaster 24 октября 2017, 21:59

      Кубок есть кубок. Правильно, Макс, биться нужно так, как- будто это ЛЧ

      6
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 24 октября 2017, 21:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пойдешь е......ки разносить,а в итоге член соснешь и **.о потеряешь.жду завтра на выходе с арены

      -4
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 24 октября 2017, 20:54

      Много клубов Премьер-лиги проиграли.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 октября 2017, 20:52

      верно высказал уважать надо всех какая бы команда слабая или сильная из любых дивизионов

      8
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 октября 2017, 20:45

      Просто спокойно выходите и дерните этих горцев.

      5
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      Рейтинг: +70680

      insider_retro 24 октября 2017, 20:15

      После игры на пресс-конференции можно вежливо поговорить о лучших качествах соперника, о его достоинствах, но предварительно на газоне нужно взять безупречный верх!!...

      "Врага можно простить, но сначала его нужно уничтожить!!.." (Наполеон Бонапарт)

      10
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    • ...
      Рейтинг: +238

      spar57 24 октября 2017, 20:01

      Прогулка была в прошлом году в Хабаровске, в конце встречи взялись за дело, но было уже поздно... Не допускайте больше таких ошибок.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +74

      Виктор12 24 октября 2017, 19:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сейчас под Спартак арбитры и чиновники РФС ОРУДУЮТ в Кубке России и готовы уже сейчас, не забесплатно, конечно, этот Кубок им вручить.
      Благо находятся те, кто за это ЩЕДРО платит, согласно цены вопроса!
      Вот вам и судейство!
      А где Будогосский со своими 20 "копеешными" камерами фиксации гола???
      А как Безбородов помог Спартаку УКРАСТЬ Суперкубок России у Локомотива!
      Вот вам и СКАНДАЛЬНОЕ судейство!
      А где Будогосский со своими 20 "копеешными" камерами фиксации гола???
      На всю страну ГРОЗИЛСЯ, но после встречи с Мутко - РЕЗКО притих и тишина!!!

      -16
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      Рейтинг: +307

      shpilman > Виктор12 24 октября 2017, 19:41

      что за х..ню я сейчас прочел?

      9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > klifS 24 октября 2017, 19:57

      да кстати, Нимели и Скала хорошо себя проявляют можно было бы их в деле посмотреть.

      10
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > shpilman 24 октября 2017, 20:57

      ему 12 лет он сам же написал витя 12

      3
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