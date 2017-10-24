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  • Каррера — о матче со «Спартаком-Нальчиком»: «Все, кроме меня, думают, что это будет просто прогулка»

Каррера — о матче со «Спартаком-Нальчиком»: «Все, кроме меня, думают, что это будет просто прогулка»

24 октября 2017, 19:10
17

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 1/8 Кубка России со «Спартаком-Нальчик».

«Даже если команда играет во втором дивизионе, надо уважать соперника. Каждый из оппонентов может затруднить нам путь. Кто-то может недооценить соперника.

«Спартак-Нальчик» — это команда, которая может заставить нас попотеть. Не первый раз команда из низшего дивизиона побеждает команду из элиты. Так бывает и в Италии. «Спартак» может только потерять в этом случае.

Все, кроме меня, думают, что это будет просто прогулка. Но в футболе прогулок нет. На бумаге всe кажется легко, но на самом деле всe может стать очень сложно, если не выходить на поле с правильным настроем и спортивной злостью», — сказал Каррера.

Игра «Спартак» — «Спартак-Нальчик» продет завтра в 19:00 по московскому времени на стадионе «Открытие Арена».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Кубок Спартак Спартак-Нальчик Каррера Массимо
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Виктор12
1508862611
Сейчас под Спартак арбитры и чиновники РФС ОРУДУЮТ в Кубке России и готовы уже сейчас, не забесплатно, конечно, этот Кубок им вручить. Благо находятся те, кто за это ЩЕДРО платит, согласно цены вопроса! Вот вам и судейство! А где Будогосский со своими 20 "копеешными" камерами фиксации гола??? А как Безбородов помог Спартаку УКРАСТЬ Суперкубок России у Локомотива! Вот вам и СКАНДАЛЬНОЕ судейство! А где Будогосский со своими 20 "копеешными" камерами фиксации гола??? На всю страну ГРОЗИЛСЯ, но после встречи с Мутко - РЕЗКО притих и тишина!!!
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spar57
1508864498
Прогулка была в прошлом году в Хабаровске, в конце встречи взялись за дело, но было уже поздно... Не допускайте больше таких ошибок.
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VVM1964
1508864668
ОСЕЧКИ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО , ПРОСТО " ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ " .
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insider_retro
1508865302
После игры на пресс-конференции можно вежливо поговорить о лучших качествах соперника, о его достоинствах, но предварительно на газоне нужно взять безупречный верх!!... "Врага можно простить, но сначала его нужно уничтожить!!.." (Наполеон Бонапарт)
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Диктор
1508867103
Просто спокойно выходите и дерните этих горцев.
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Полная Канистра
1508867536
верно высказал уважать надо всех какая бы команда слабая или сильная из любых дивизионов
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vitvik
1508867678
Много клубов Премьер-лиги проиграли.
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Gazelvagen877
1508869564
Пойдешь е......ки разносить,а в итоге член соснешь и **.о потеряешь.жду завтра на выходе с арены
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BrandMaster
1508871565
Кубок есть кубок. Правильно, Макс, биться нужно так, как- будто это ЛЧ
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OfaZavr
1508917028
Тем более когда другие клубы расчистили дорогу и возможность взять кубок такая реальная расслабляться нельзя.
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