Зидан отверг вариант обмена Бензема на Кавани в январе

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не рассматривает вариант с обменом нападающего Карима Бензема на форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани.

Ранее появилась информация, что парижане связались с президентом «бланкос» Флорентино Пересом и предложили ему обменять уругвайца на француза, который переживает не лучшие времена в мадридском клубе. Как сообщает источник, глава сливочных обсудил данный вопрос с Зиданом, который выступил против подобной операции.

В нынешнем сезоне Кавани провел 13 матчей, записав в свой актив 13 голов и две результативные передачи. На счету Бензема два мяча и два голевых паса в девяти встречах.