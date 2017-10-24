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    Зидан отверг вариант обмена Бензема на Кавани в январе

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не рассматривает вариант с обменом нападающего Карима Бензема на форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани.

    Ранее появилась информация, что парижане связались с президентом «бланкос» Флорентино Пересом и предложили ему обменять уругвайца на француза, который переживает не лучшие времена в мадридском клубе. Как сообщает источник, глава сливочных обсудил данный вопрос с Зиданом, который выступил против подобной операции.

    В нынешнем сезоне Кавани провел 13 матчей, записав в свой актив 13 голов и две результативные передачи. На счету Бензема два мяча и два голевых паса в девяти встречах.

    Источник: AS

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    24.10.2017 14:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 24 октября 2017, 17:59

      У Кавани жёсткий характер, такие нравятся Д. Симеоне.

      0
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 24 октября 2017, 16:05

      кавани будет по лучше смотреться бензема

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 24 октября 2017, 15:43

      В принципе и Эдинсон и Карим игроки примерно одного плана, но Кавани в отличие от Бензема " жизненно важно" забивать голы ,если он не забивает, то начинает нервничать , а в Реале есть Криштиану .Так что Кавани не смог бы заиграть в Реале , а вот в другом мадридском клубе вполне смог бы. Если в Париже так хотят от него избавится , то обмен должен быть на Гризманна.

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      Рейтинг: +11

      BlancosInfo 24 октября 2017, 15:31

      Зидан и его тотальный футбол: http://bombardir.ru/posts/3468-Zidan-na-puti-k-totalnomu-futbolu

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 24 октября 2017, 15:29

      все правильно, кавани в лч играть не сможет уже в этом году за другой клуб

      2
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 24 октября 2017, 15:07

      Кавани мощней Бензема.

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      Рейтинг: +11

      BlancosInfo 24 октября 2017, 14:53

      Советую почитать. Наберите в гугле "тактика зидана тотальный футбол".

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