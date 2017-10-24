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Зидан отверг вариант обмена Бензема на Кавани в январе

24 октября 2017, 14:30
7

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не рассматривает вариант с обменом нападающего Карима Бензема на форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани.

Ранее появилась информация, что парижане связались с президентом «бланкос» Флорентино Пересом и предложили ему обменять уругвайца на француза, который переживает не лучшие времена в мадридском клубе. Как сообщает источник, глава сливочных обсудил данный вопрос с Зиданом, который выступил против подобной операции.

В нынешнем сезоне Кавани провел 13 матчей, записав в свой актив 13 голов и две результативные передачи. На счету Бензема два мяча и два голевых паса в девяти встречах.

Источник: AS
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал ПСЖ Бензема Карим Кавани Эдинсон Зидан Зинедин
Комментарии (7)
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BlancosInfo
1508846034
Советую почитать. Наберите в гугле "тактика зидана тотальный футбол".
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Pourport
1508846873
Кавани мощней Бензема.
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овертайм
1508848173
все правильно, кавани в лч играть не сможет уже в этом году за другой клуб
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BlancosInfo
1508848283
Зидан и его тотальный футбол: http://bombardir.ru/posts/3468-Zidan-na-puti-k-totalnomu-futbolu
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hevbn 28
1508849032
В принципе и Эдинсон и Карим игроки примерно одного плана, но Кавани в отличие от Бензема " жизненно важно" забивать голы ,если он не забивает, то начинает нервничать , а в Реале есть Криштиану .Так что Кавани не смог бы заиграть в Реале , а вот в другом мадридском клубе вполне смог бы. Если в Париже так хотят от него избавится , то обмен должен быть на Гризманна.
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серега кашин
1508850306
кавани будет по лучше смотреться бензема
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DOCTOR PENALTY
1508857196
У Кавани жёсткий характер, такие нравятся Д. Симеоне.
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