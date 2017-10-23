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    Примера. «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Эспаньолом», «Жирона» добыла победу в Ла-Корунье

    Матч 9-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад»«Эспаньол» завершился вничью 1:1. Голы на счету Лео Баптистао и Асьера Ильярраменди. Экс-игрок «Реала» в концовке получил две желтые карточки.

    «Жирона» в параллельной встрече обыграла «Депортиво».

    Чемпионат Испании. Примера. 9-й тур

    Реал Сосьедад – Эспаньол – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Баптистао, 9; 1:1 – Ильярраменди, 69.

    Удаления: Ильярраменди, 90+2 – нет.

    Депортиво – Жирона – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Адай, 25 (с пенальти); 1:1 – Лукас, 51 (с пенальти); 1:2 – Португез, 21.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2017 23:55
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