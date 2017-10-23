«Атлетико» нашел замену Гризманну в лице Кавани

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани может перебраться в «Атлетико». «Матрасники» рассматривают кандидатуру уругвайца на случай ухода Антуана Гризманна.

Как уже ранее сообщалось, француз близок к тому, чтобы покинуть мадридский клуб. Вопрос лишь в том, когда это случится, – в январе или следующим летом.

Напомним, что в сентябре «Атлетико» приобрел у «Челси» Диего Косту, который сможет начать играть с начала 2018 года. Это позволит решить проблемы в атаке, которые могут возникнуть в случае ухода Гризманна зимой.

Касательно же Кавани, «матрасники» хотят воспользоваться напряженной ситуацией, возникшей в «ПСЖ» между уругвайцем и его партнером по атаке Неймаром. По информации СМИ, Кавани готов уйти из парижского клуба из-за конфликта с бразильцем.

Отмечается, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне был бы очень рад иметь в своем распоряжении связку Коста – Кавани, которая, без сомнения, стала бы одной из самых грозных в Европе.