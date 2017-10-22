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    Лодыгин: «Это был мой шанс проявить себя»

    Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин рассказал, как входил в игру в матче против ЦСКА. Напомним, в начале второго тайма он заменил травмированного Андрея Лунева.

    «Входить в такую игру тяжело, но это был мой шанс проявить себя. Лично я доволен собой. Я бы не сказал, что у ворот было много опасных моментов. Давление на последних минутах было, но я бы не мог представить этот матч по-другому.

    Потасовка на поле в таком напряженном матче закономерна. У всех сдают нервы. Но я туда не побежал, сдержал свои эмоции», – сказал Лодыгин.

    Игра против ЦСКА стала для Лодыгина первой в этом сезоне российской Премьер-лиги.

    ЦСКА и «Зенит» сыграли главный матч осени. Что это вообще было?

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2017 19:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 22 октября 2017, 22:46

      Ничё, нормуль. Воспитательная работа дала результат.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6328

      порт 22 октября 2017, 19:51

      Сегодня всем киперам плюс.

      2
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