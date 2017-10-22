Лодыгин: «Это был мой шанс проявить себя»

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин рассказал, как входил в игру в матче против ЦСКА. Напомним, в начале второго тайма он заменил травмированного Андрея Лунева.

«Входить в такую игру тяжело, но это был мой шанс проявить себя. Лично я доволен собой. Я бы не сказал, что у ворот было много опасных моментов. Давление на последних минутах было, но я бы не мог представить этот матч по-другому.

Потасовка на поле в таком напряженном матче закономерна. У всех сдают нервы. Но я туда не побежал, сдержал свои эмоции», – сказал Лодыгин.

Игра против ЦСКА стала для Лодыгина первой в этом сезоне российской Премьер-лиги.

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