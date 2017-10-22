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  • Тарханов — о победе над «Ахматом»: «Договорились, что каждый матч будет как последний»

Тарханов — о победе над «Ахматом»: «Договорились, что каждый матч будет как последний»

22 октября 2017, 16:31
6

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал победу над «Ахматом» (2:0) в матче 14-го тура чемпионата России.

«Любая победа важна. Сегодня выиграли, очень довольны. Договорились, что каждый матч должен быть как последний.

В первом тайме старались сохранить результат. Потом атаковали и забили еще один гол. Во втором тайме ничего не дали сделать сопернику», — сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».

«Урал» набрал 22 очка и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Ахмат Тарханов Александр
Комментарии (6)
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BRO_football
1508682694
Договорились, что в этом матче выиграет Урал, а в ответном Ахмат.
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Serjoga
1508686372
Видимо Кадыров ничего не подкинул Уралу, вот и не было "договорняка"!
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ИванЯ
1508687953
После каждого матча с Ахматом, слышу "Договорились")))
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raritet
1508687997
вот так , не спеша, тихой сапой, Александр подтянул свой Урал уже на четвертое место.
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paracetamol
1508702119
Слили спиртяку, теперь им РФС бонусы выдает за счет других команд.
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