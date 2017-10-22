Тарханов — о победе над «Ахматом»: «Договорились, что каждый матч будет как последний»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал победу над «Ахматом» (2:0) в матче 14-го тура чемпионата России.

«Любая победа важна. Сегодня выиграли, очень довольны. Договорились, что каждый матч должен быть как последний.

В первом тайме старались сохранить результат. Потом атаковали и забили еще один гол. Во втором тайме ничего не дали сделать сопернику», — сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».

«Урал» набрал 22 очка и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице.