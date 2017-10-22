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    Тарханов — о победе над «Ахматом»: «Договорились, что каждый матч будет как последний»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал победу над «Ахматом» (2:0) в матче 14-го тура чемпионата России.

    «Любая победа важна. Сегодня выиграли, очень довольны. Договорились, что каждый матч должен быть как последний.

    В первом тайме старались сохранить результат. Потом атаковали и забили еще один гол. Во втором тайме ничего не дали сделать сопернику», — сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».

    «Урал» набрал 22 очка и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2017 16:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 22 октября 2017, 22:55

      Слили спиртяку, теперь им РФС бонусы выдает за счет других команд.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4086

      raritet 22 октября 2017, 18:59

      вот так , не спеша, тихой сапой, Александр подтянул свой Урал уже на четвертое место.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ 22 октября 2017, 18:59

      После каждого матча с Ахматом, слышу "Договорились")))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 октября 2017, 18:32

      Видимо Кадыров ничего не подкинул Уралу, вот и не было "договорняка"!

      -1
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      Рейтинг: +12134

      BRO_football 22 октября 2017, 17:31

      Договорились, что в этом матче выиграет Урал, а в ответном Ахмат.

      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > BRO_football 22 октября 2017, 18:34

      Все может быть! А может и "кинули" Урал, а он обиделся и отомстил!

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