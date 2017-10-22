РФПЛ. «Урал» уверенно победил «Ахмат» и поднялся на четвертую строчку в таблице

В матче 14-го тура чемпионата России «Урал» дома обыграл «Ахмат» со счетом 2:0.

На третьей минуте матча в ворота екатеринбуржцев был назначен пенальти за фол Михаила Меркулова на Одисе Роши, но Родолфо пробил в перекладину.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Димитров, 33; 2:0 — Евсеев, 79.

«Урал»: Годзюр, Чернов, Меркулов, Балажиц, Димитров, Бавин (Фиидлер, 65), Евсеев (Емельянов, 90+3), Кулаков, Бумаль, Ильин (Глушков, 71), Бикфалви.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семeнов, Анхель, Бериша, Роши (Раванелли, 66), Швец (Бацуев, 86), Исмаэл, Садаев (Жаба, 39), Митришев.

Предупреждения: Бумаль, 26; Балажиц, 54; Ильин, 59. — Швец, 5; Семенов, 55; Бериша, 87.

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