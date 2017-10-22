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    РФПЛ. «Урал» уверенно победил «Ахмат» и поднялся на четвертую строчку в таблице

    В матче 14-го тура чемпионата России «Урал» дома обыграл «Ахмат» со счетом 2:0.

    На третьей минуте матча в ворота екатеринбуржцев был назначен пенальти за фол Михаила Меркулова на Одисе Роши, но Родолфо пробил в перекладину.

    Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 — Димитров, 33; 2:0 — Евсеев, 79.

    «Урал»: Годзюр, Чернов, Меркулов, Балажиц, Димитров, Бавин (Фиидлер, 65), Евсеев (Емельянов, 90+3), Кулаков, Бумаль, Ильин (Глушков, 71), Бикфалви.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семeнов, Анхель, Бериша, Роши (Раванелли, 66), Швец (Бацуев, 86), Исмаэл, Садаев (Жаба, 39), Митришев.

    Предупреждения: Бумаль, 26; Балажиц, 54; Ильин, 59. — Швец, 5; Семенов, 55; Бериша, 87.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2017 15:54
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 23 октября 2017, 12:52

      Уральские горцы отодвинули кавказских от еврокубков.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 октября 2017, 18:42

      Молодцы Урал! Очень хорошо отыграли и заслуженно победили. С победой земляки!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 22 октября 2017, 18:39

      Урал красавцы! А Чечня сдулась

      1
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      Рейтинг: +498

      Поль 22 октября 2017, 17:35

      евсеев крутой чувак, он мне оч нравился в свои редкие выходы в зените ещё. самоотвержен до переломов. +100500 к карме. и ему очень повезло, что на рассвете карьеры попал к тарханову. думаю от него такой же результат будет, как от смолова. запомните этот твит))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 22 октября 2017, 17:29

      Молодой Тарханов сделал своё дело. Посмотрим теперь что покажет старина Гончаренко.

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 22 октября 2017, 17:24

      Как то незаметно и без пафоса Урал вышел на 4 место не имея звездного состава и крутого спонсора! Молодцы!

      4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 октября 2017, 16:40

      Давно здесь Урал не был ! Молодцы ! А Тарханову отдельный респект !

      2
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > dok66 23 октября 2017, 12:20

      Умеет Тарханов слепить крепкую команду без звезд.

      7
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      Рейтинг: +240

      Skrudg 22 октября 2017, 16:20

      Спасибо порадовали, так держать!

      1
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 22 октября 2017, 16:17

      Урал добыл очки, победу и приподнялся, хоть и временно! Комфортно! Не сбавлять!!..))

      1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 22 октября 2017, 16:14

      МОЛОДЦЫ!!!

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