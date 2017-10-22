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  • РФПЛ. «Урал» уверенно победил «Ахмат» и поднялся на четвертую строчку в таблице

РФПЛ. «Урал» уверенно победил «Ахмат» и поднялся на четвертую строчку в таблице

22 октября 2017, 15:54
13

В матче 14-го тура чемпионата России «Урал» дома обыграл «Ахмат» со счетом 2:0.

На третьей минуте матча в ворота екатеринбуржцев был назначен пенальти за фол Михаила Меркулова на Одисе Роши, но Родолфо пробил в перекладину.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Димитров, 33; 2:0 — Евсеев, 79.

«Урал»: Годзюр, Чернов, Меркулов, Балажиц, Димитров, Бавин (Фиидлер, 65), Евсеев (Емельянов, 90+3), Кулаков, Бумаль, Ильин (Глушков, 71), Бикфалви.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семeнов, Анхель, Бериша, Роши (Раванелли, 66), Швец (Бацуев, 86), Исмаэл, Садаев (Жаба, 39), Митришев.

Предупреждения: Бумаль, 26; Балажиц, 54; Ильин, 59. — Швец, 5; Семенов, 55; Бериша, 87.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Ахмат
Комментарии (13)
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drago922
1508677117
красавцы
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Сибирь за Спартак
1508677157
Пока фавориты меряются крутизной, Урал тихой сапой вышел на 4 место, обойдя Спартак и Краснодар.
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insider_retro
1508678243
Урал добыл очки, победу и приподнялся, хоть и временно! Комфортно! Не сбавлять!!..))
Ответить
Skrudg
1508678429
Спасибо порадовали, так держать!
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dok66
1508679651
Давно здесь Урал не был ! Молодцы ! А Тарханову отдельный респект !
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Fan Loko mik
1508682277
Как то незаметно и без пафоса Урал вышел на 4 место не имея звездного состава и крутого спонсора! Молодцы!
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Поль
1508682956
евсеев крутой чувак, он мне оч нравился в свои редкие выходы в зените ещё. самоотвержен до переломов. +100500 к карме. и ему очень повезло, что на рассвете карьеры попал к тарханову. думаю от него такой же результат будет, как от смолова. запомните этот твит))
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Фан666
1508686783
Урал красавцы! А Чечня сдулась
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OfaZavr
1508686929
Молодцы Урал! Очень хорошо отыграли и заслуженно победили. С победой земляки!
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Одинокий волк Маквейд
1508752377
Уральские горцы отодвинули кавказских от еврокубков.
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