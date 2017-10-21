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    Хусаинов: «Селихов фолил в матче против «Амкара». Это пенальти!»

    Экс-арбитр международной категории Сергей Хусаинов поделился мнением об эпизоде в концовке встречи «Спартак»«Амкар» (0:0, 14-й тур РФПЛ). Игрок гостей Брайн Идову упал после контакта с голкипером Александром Селиховым в штрафной красно-белых.

    «Селихов нарушал правила, фолил. Конечно, это пенальти! Вратарь помешал игроку «Амкара». Идову был первым на мяче, голкипер опоздал.

    У Селихова не было злого умысла, он просто опоздал... Это фол и пенальти! Идову же получил «горчичник» за то, что побежал к судье», – сказал Хусаинов.

    По итогам встречи на «Открытие Арене» команда Массимо Карреры заняла четвертое место в турнирной таблице.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.10.2017 21:42
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 октября 2017, 10:44

      не согласен. Иногда и более очевидные не дают, а это не 100% пенальти. Идову ничего не оставалось как пенальти выпрашивать Селихов играл в мяч, а этот специально запнулся.

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      Рейтинг: +1015

      г.Онега 22 октября 2017, 09:55

      а про пенальти не нам судить . был не был ,матч прошел счет 0-0 и не чего уже не изменят (переиграть ,пробить пенальти и т д) тут тока дело в одном наказывать судью или нет ,я за видео повторы ,не такие конечно что судья по наушнику спрашивает или бежит смотреть куда то ,есть же экраны на стадионах для болельщиков пусть там показывают и он также смотрит было или не было нарушение а если все таки по микрофону то тоже показывать что там смотрит судья экранный на мониторах при нарушениях

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      Рейтинг: +1015

      г.Онега 22 октября 2017, 09:48

      Фамилия прикольная все как не гляну в уме читается по другому ))))

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 22 октября 2017, 07:54

      надоели со своим пенальти, был не был, счёт 0:0 и всё

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      Рейтинг: +371

      multi1984 22 октября 2017, 05:20

      Все обсуждают,критикуют,у каждого своё мнение.Но результат не поменять. Ввод системы позволит судить честно,а если уж будет явная предвзятость,то гнать такого судью.

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 22 октября 2017, 02:23

      Судя по потрам пенальти был...

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      Рейтинг: +21

      Sniff87 22 октября 2017, 01:24

      Кто там говорил "Видеоповтор будет убивать игру"? ...Такое вот "судейство" будет убивать игру...

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      Рейтинг: +77

      red-white-forever 22 октября 2017, 00:59

      опять тупо навесы, тупо прострелы.... нах....

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      Рейтинг: +77

      red-white-forever 22 октября 2017, 00:58

      я вот возьму смелость и признаю - пенальти был, абсолютно чистый. мы седня проебла-ли свою игру и победу и в конце будь судья честен - и ничью проебл-нили. хотя начали неплохо. но опасения подтвердились - в концовке я спал

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > red-white-forever 22 октября 2017, 01:40

      Уважаю за правду,хотя она и такая горькая...

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > zico2205 22 октября 2017, 06:33

      уважаю!!!

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      Рейтинг: +358

      Финт 22 октября 2017, 00:52

      Всё правильно он рассудил

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