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  • Хусаинов: «Селихов фолил в матче против «Амкара». Это пенальти!»

Хусаинов: «Селихов фолил в матче против «Амкара». Это пенальти!»

21 октября 2017, 21:42
58

Экс-арбитр международной категории Сергей Хусаинов поделился мнением об эпизоде в концовке встречи «Спартак»«Амкар» (0:0, 14-й тур РФПЛ). Игрок гостей Брайн Идову упал после контакта с голкипером Александром Селиховым в штрафной красно-белых.

«Селихов нарушал правила, фолил. Конечно, это пенальти! Вратарь помешал игроку «Амкара». Идову был первым на мяче, голкипер опоздал.

У Селихова не было злого умысла, он просто опоздал... Это фол и пенальти! Идову же получил «горчичник» за то, что побежал к судье», – сказал Хусаинов.

По итогам встречи на «Открытие Арене» команда Массимо Карреры заняла четвертое место в турнирной таблице.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь Идову Брайан Селихов Александр
Комментарии (58)
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Виктор12
1508611581
Господин МУТКО и Будогосский, когда закончится весь этот судейский беспредел и Ваше словоблудие о честном футболе в России? Опять, как и весь прошлый сезон, ВСЁ Спартаку прощается и дарятся очки там, где их не должно быть по определению - не удалили Селихова и не поставили 100000% пенальти в пользу "Амкара"!!! Арбитр Кукуян не ставит 100000000000000000% ПЕНАЛЬ в ворота Спартака и не удаляет Селихова за УМЫШЛЕННЫЙ грубый фол на Идове в штрафной Спартака! В Европе такие пенали ставят и удаляют игрока, за грубую игру! Скандал имени Будогосского!!! Его школа отмазки и потокания скандалам и увод арбитров от ответственности. Как теперь Будогосский будет отмазывать Кукуяна! Судейский департамент придумал криминальную лазейку для отмазки скандальных арбитров. За эту грубую ошибку отвечает вся бригада и главный Кукуян! Но козлом отпущения сделают бокового, а Кукуяна будут отмазывать ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ! Вспомните прошлый сезон, как отмазали Егорова, а козлом сделали бокового Сельдякова!!! Егоров не поставил 100% пеналь в ворота Спартака за игру руками Комбарова в своей штрафной! Все видели игру руками Комбарова и только Егоров РЕЗКО ослеп. Амкар всем показал, в том числе и Севилье, как можно играть со Спартаком и ПОБЕЖДАТЬ, и только скандальное судейство арбитра Кукуяна, помешало Амкару победить. Вот так, на судейских СКАНДАЛАХ, Спартак выезжает в этом сезоне, как и в прошлом выехал, и НЕЧЕСТНО занял первое место. А как в матче с Анжи у команды с Каспийска отобрали победу, за счёт придуманного пеналя Мешковым. Мешкова отмазали, а Спартаку арбитры подарили очко. В этом сезоне это уже ДЕВЯТОЕ скандальное судейство в пользу Спартака! А чтобы ПРЕКРАТИТЬ весь этот криминальный спектакль, и УНИЧТОЖИТЬ его на корню, надо вводить видеоповторы. Тогда не будет такого БЕЗОБРАЗИЯ, который мы с вами НАБЛЮДАЕМ в этом сезоне! Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО надо вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто ПРОТИВ??? Того ГНАТЬ из судейства ВОН и как можно СКОРЕЕ!!! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ арбитров и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ арбитр не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат! Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу Спартака!!!
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spar57
1508612515
Селихов, что должен смотреть на игрока, атакующего ворота. Он бросился на перехват мяча, а нападающий в последний момент протолкнул мяч и нарвался на руку вратаря.
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polt
1508612910
На глазах у двух арбитров сносят Идову и нарушение не фиксируется и ... Спартак получает очко, где не должен был получать. Кто еще против ВАР?
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RedWhiteFans2
1508614729
Судья точно это определить не мог. А Селихов играл в мяч, просто этот крендель в конце бросил мяч в сторону и падать. Если бы он удержался на ногах мячик был бы в ауте....
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VVM1964
1508615120
ДОСТАЛИ : НЕТ ВИДИО ПОВТОРОВ - У СУДЬИ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТАЛЬНО РАЗОБРАТЬ СИТУАЦИЮ , А СИТУАЦИЯ ТАКОВА - ДВА ИГРОКА ПРАКТИЧЕСКИ ОДНОВРЕМЕННО НА МЯЧЕ . ВРАТАРЬ ИГРАЛ В МЯЧ , А НЕ В НОГИ НАПАДАЮЩЕМУ . СИТУАЦИЯ НЕ ГОЛЕВАЯ - МЯЧ ЯВНО УХОДИЛ ЗА ПРЕДЕЛЫ И НАПАДАЮЩИЙ НИКАК ЕГО НЕ ДОСТАВАЛ , ПЕНАЛЬТИ В ДАННОЙ СИТУАЦИИ - ЭТО ПРАКТИЧЕСКИ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ИТОГ МАТЧА . А ВЫ ДАЛИ БЫ ТАКОЙ ПЕНАЛЬТИ ? ТОЛЬКО ОБЪЕКТИВНО , БЕЗ ФУТБОЛЬНЫХ ПРИСТРАСТИЙ ( ПОВТОРЮСЬ - ПОВТОРОВ НЕТ ) . 50 НА 50 . СУДЬЯ НЕ ДАЛ - У МЕНЯ НЕ ПОДНИМЕТСЯ РУКА " БРОСИТЬ В НЕГО КАМЕНЬ "
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Бриг
1508616306
Судья прав. Идову специально цеплялся, когда других шансов не осталось. И горчичник за рыбку, да еще за распальцовку наглую правильный!
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APchelov
1508620677
Судья, конечно, мог и не заметить. Но если бы это были ворота Амкара, то он однозначно увидел бы )))
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VeniaminS
1508621547
Забивать надо с игры,а не клянчить пенальти.
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red-white-forever
1508623104
я вот возьму смелость и признаю - пенальти был, абсолютно чистый. мы седня проебла-ли свою игру и победу и в конце будь судья честен - и ничью проебл-нили. хотя начали неплохо. но опасения подтвердились - в концовке я спал
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Sniff87
1508624664
Кто там говорил "Видеоповтор будет убивать игру"? ...Такое вот "судейство" будет убивать игру...
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