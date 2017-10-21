Хусаинов: «Селихов фолил в матче против «Амкара». Это пенальти!»

Экс-арбитр международной категории Сергей Хусаинов поделился мнением об эпизоде в концовке встречи «Спартак» – «Амкар» (0:0, 14-й тур РФПЛ). Игрок гостей Брайн Идову упал после контакта с голкипером Александром Селиховым в штрафной красно-белых.

«Селихов нарушал правила, фолил. Конечно, это пенальти! Вратарь помешал игроку «Амкара». Идову был первым на мяче, голкипер опоздал.

У Селихова не было злого умысла, он просто опоздал... Это фол и пенальти! Идову же получил «горчичник» за то, что побежал к судье», – сказал Хусаинов.

По итогам встречи на «Открытие Арене» команда Массимо Карреры заняла четвертое место в турнирной таблице.