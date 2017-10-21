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    Алаба сравнялся с Лизаразю по количеству матчей за «Баварию»

    «Бавария» в матче 9-го тура чемпионата Германии играет против «Гамбурга» (0:0, перерыв).

    Защитник Давид Алаба вышел в стартовом составе. Австриец проводит 273 матч за мюнхенский клуб.

    По этому показателю он сравнялся с бывшим игроком обороны клуба Биксантом Лизаразю. Француз выступал за «Баварию» с 1997 по 2004 год и с 2005 по 2006. В составе клуба он шесть раз выиграл Бундеслигу, пять – Кубок Германии, два – Кубок Лиги, по разу – Лигу чемпионов и Межконтинентальный Кубок.

    25-летний Алаба проводит восьмой матч в нынешнем сезоне.

    За событиями встречи в Гамбурге можно следить здесь.

    Источник: Opta

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    21.10.2017 20:24
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