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    Оберлен: «Родители сказали, что я могу перейти в «Манчестер Юнайтед», но я ответил «нет»

    Нападающий «Базеля» Димитри Оберлен признался, что мог легко оказаться в «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» присматривались к 20-летнему игроку еще в 2014 году.

    Права на форварда принадлежат «Зальцбургу». За швейцарский клуб он выступает на правах аренды.

    «Да, «Манчестер Юнайтед» наблюдал за мной и трансфер почти состоялся. Но в конце концов я решил иначе. Мои родители разрешили мне переехать, но я отказался от этой идеи. Там я бы начал с молодежки и путь в первую команду был бы долгим. Конкуренция была бы огромной», – сказал Оберлен.

    Напомним, Оберлен забил один из двух голов «Базеля» в ворота ЦСКА (2:0) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

    Источник: Tribalfootball

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    21.10.2017 17:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 25 октября 2017, 11:36

      долгий путь в молодёжке? расскажи это Рэшфорду или тому же Лингарду, лентяй, и правильно что отказался!!

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