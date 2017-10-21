Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Оберлен: «Родители сказали, что я могу перейти в «Манчестер Юнайтед», но я ответил «нет»

Оберлен: «Родители сказали, что я могу перейти в «Манчестер Юнайтед», но я ответил «нет»

21 октября 2017, 17:59
1

Нападающий «Базеля» Димитри Оберлен признался, что мог легко оказаться в «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» присматривались к 20-летнему игроку еще в 2014 году.

Права на форварда принадлежат «Зальцбургу». За швейцарский клуб он выступает на правах аренды.

«Да, «Манчестер Юнайтед» наблюдал за мной и трансфер почти состоялся. Но в конце концов я решил иначе. Мои родители разрешили мне переехать, но я отказался от этой идеи. Там я бы начал с молодежки и путь в первую команду был бы долгим. Конкуренция была бы огромной», – сказал Оберлен.

Напомним, Оберлен забил один из двух голов «Базеля» в ворота ЦСКА (2:0) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

Источник: Tribalfootball
Швейцария. Суперлига Англия. Премьер-лига Базель Манчестер Юнайтед Оберлен Димитри
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
dolf666
1508920619
долгий путь в молодёжке? расскажи это Рэшфорду или тому же Лингарду, лентяй, и правильно что отказался!!
Ответить
Главные новости
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
1
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
1
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
9
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
1
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
8
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
8
Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ
13:43
2
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
10
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
4
Все новости
Все новости
Директор ЦСКА раскрыл обстоятельства отставки Челестини: «Мини-катастрофа»
14 августа
3
Радимов объяснил провал Челестини в ЦСКА
9 августа
2
Якин прокомментировал поражение Швейцарии от Аргентины на ЧМ-2026
12 июля
7
Антон Миранчук ответил на критику президента «Сьона»
29 июня
Европейский клуб может провести два матча в России в сентябре
15 июня
2
«Это нам не нужно»: в Швейцарии ответили на вопрос о подписании Дзюбы
29 мая
10
Россиянин из «Зенита» может перейти в «Сьон»
20 мая
6
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Челестини объяснил, почему опоздал на пресс-конференцию после матча с «Зенитом»
3 мая
3
Смородская определила главное разочарование весны в РПЛ
3 мая
3
«Команда стала сильнее»: Челестини – об уходе Дивеева из ЦСКА
3 мая
12
ЦСКА посоветовали радикальное решение перед кубковым дерби со «Спартаком»
3 мая
5
Странная реакция Гинера на вопрос о работе Челестини в ЦСКА
2 мая
4
Гасилин знает, когда ЦСКА уволит Челестини
2 мая
3
Генич дал четкую рекомендацию ЦСКА, как поступить с Челестини
28 апреля
3
Названа единственная причина, почему ЦСКА до сих пор не уволил Челестини
26 апреля
3
Смородская дала конкретную рекомендацию ЦСКА, как поступить с Челестини
26 апреля
22
Челестини выступил в стиле Черчесова
25 апреля
16
Челестини прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
25 апреля
3
Непомнящий объяснил неудачи ЦСКА при Челестини
19 апреля
2
Газзаев высказался о возможной отставке Челестини из ЦСКА
19 апреля
4
Челестини уличили в том, что он ставит личные амбиции выше интересов ЦСКА
18 апреля
2
«Мы справились»: тренер ЦСКА прокомментировал ничью с «Крыльями Советов»
18 апреля
18
Игроки ЦСКА плавят Челестини, считает Червиченко
15 апреля
5
Челестини оправдался за провальные результаты ЦСКА: «Не спрашивайте об отставке»
15 апреля
12
Стадион, где Россия прошла Нидерланды на Евро-2008, едва не сгорел
12 апреля
1
В «Сьоне» рассказали об обмене молодыми футболистами с «Зенитом»
7 апреля
3
«Зенит» будет обмениваться молодыми футболистами с европейским клубом
6 апреля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+