Оберлен: «Родители сказали, что я могу перейти в «Манчестер Юнайтед», но я ответил «нет»

Нападающий «Базеля» Димитри Оберлен признался, что мог легко оказаться в «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» присматривались к 20-летнему игроку еще в 2014 году.

Права на форварда принадлежат «Зальцбургу». За швейцарский клуб он выступает на правах аренды.

«Да, «Манчестер Юнайтед» наблюдал за мной и трансфер почти состоялся. Но в конце концов я решил иначе. Мои родители разрешили мне переехать, но я отказался от этой идеи. Там я бы начал с молодежки и путь в первую команду был бы долгим. Конкуренция была бы огромной», – сказал Оберлен.

Напомним, Оберлен забил один из двух голов «Базеля» в ворота ЦСКА (2:0) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.