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    ФНЛ. «Тамбов» крупно обыграл «Сибирь» и вышел на четвертое место

    Встреча 19-го тура ФНЛ «Тамбов»«Сибирь» завершилась победой хозяев со счетом 4:1. Голами отметились Сергей Шевчук, Михаил Мищенко, Алексей Скворцов, Олег Чернышов и Максим Трусевич.

    Хозяева набрали 33 балла и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице. Гости с 26-ю очками сохранили девятую позицию.

    Россия. Первенство ФНЛ. 19-й тур

    Тамбов – Сибирь (Новосибирск) – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Шевчук, 19 (с пенальти); 1:1 – Мищенко, 63; 2:1 – Скворцов, 66; 3:1 – Чернышов, 84; 4:1 – Трусевич, 90+2.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2017 15:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 23 октября 2017, 10:35

      Эх, Сибирь, то была прям серия побед, казалось, еще 1-2 победы и в зону стыков бы попали... но похоже, не в ближайшие годы... Увы, но 9-е место, судя по всему, и есть реальный уровень команды на сегодняшний день

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 октября 2017, 17:27

      Ждем в РФПЛ.

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 октября 2017, 16:19

      Талалаев прёт!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 21 октября 2017, 15:56

      Победа - это важно! А вот место будет известно, когда все матчи тура завершатся! Вперёд Тамбов!

      1
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      Рейтинг: +288

      DePisuares 21 октября 2017, 15:48

      Красавцы!!! Даёшь РФПЛ))

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