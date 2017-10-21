ФНЛ. «Тамбов» крупно обыграл «Сибирь» и вышел на четвертое место

Встреча 19-го тура ФНЛ «Тамбов» – «Сибирь» завершилась победой хозяев со счетом 4:1. Голами отметились Сергей Шевчук, Михаил Мищенко, Алексей Скворцов, Олег Чернышов и Максим Трусевич.

Хозяева набрали 33 балла и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице. Гости с 26-ю очками сохранили девятую позицию.

Россия. Первенство ФНЛ. 19-й тур

Тамбов – Сибирь (Новосибирск) – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Шевчук, 19 (с пенальти); 1:1 – Мищенко, 63; 2:1 – Скворцов, 66; 3:1 – Чернышов, 84; 4:1 – Трусевич, 90+2.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ