Мяч Глушакова номинирован на лучший гол недели в Лиге чемпионов

Мяч полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в ворота «Севильи» (5:1) в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов претендует на звание лучшего гола недели в турнире.

Напомним, что капитан красно-белых на 67-й минуте встречи против испанцев замкнул навес с левого фланга в исполнении Дмитрия Комбарова ударом в касание.

На лучший гол недели также номинированы мячи Миралема Пьянича, Тауланта Джаки, Эдина Джеко и Давида Луиса.