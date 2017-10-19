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  • Мяч Глушакова номинирован на лучший гол недели в Лиге чемпионов

Мяч Глушакова номинирован на лучший гол недели в Лиге чемпионов

19 октября 2017, 12:08
17

Мяч полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в ворота «Севильи» (5:1) в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов претендует на звание лучшего гола недели в турнире.

Напомним, что капитан красно-белых на 67-й минуте встречи против испанцев замкнул навес с левого фланга в исполнении Дмитрия Комбарова ударом в касание.

На лучший гол недели также номинированы мячи Миралема Пьянича, Тауланта Джаки, Эдина Джеко и Давида Луиса.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Спартак Глушаков Денис Джеко Эдин Луис Давид Пьянич Миралем Джака Таулант
Комментарии (17)
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Andrey160268
1508404350
Согласен, гол конечно хорош, но и гол Мельгарехо и второй гол Промеса ничем не хуже. Тут уже дело вкуса.
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diadushka
1508404738
При счете 2:1 Севилья могла еще вернуться в игру, но 3-й гол Глушакова окончательно "успокоил" их! Так что, Глушаков - это похороны)))
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insider_retro
1508404826
Два паса и удар с лёта - красавелла!!! Реально побороться в номинации!!
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ПФК ЦСКА Моscow
1508405613
банка Джеко была по эффектней на мой взгляд
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OfaZavr
1508406736
классный гол хотя и другие не менее красивые и важные.
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Диктор
1508409775
Спору нет красиво забил.
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myelementisearth
1508412874
Да там все по красоте были забиты в принципе. Мне правда больше гол Мельгарехо понравился. Плюс он переломный.
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Bagger
1508413061
Товарищи, удар слёту исполнить гораздо сложнее, именно поэтому гол Глушакова в номинации.
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алдан2014
1508413392
Джеко лучше
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Decorhome
1508422802
Удачи Денис
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