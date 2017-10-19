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    Моуринью: «Иногда кажется, что хорошая игра в обороне – это чуть ли не преступление»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что его команда практически гарантировала себе первое место в группе А после победы в выездном матче над «Бенфикой».

    «Мы контролировали ситуацию на протяжении всего матча. У меня ни разу не возникало ощущения, что мы должны пропустить, ведь в обороне мы тоже действовали очень солидно.

    Иногда мне начинает казаться, что хорошая игра в обороне – это чуть ли не преступление. Но это не так. Хорошая игра в обороне – это шаг на пути к победе. У нас в активе девять очков, и, по сути, от выхода в плей-офф нас отделяет всего еще один балл.

    Еще одна победа, и первое место останется за нами. Мы еще сыграем на своем поле два матча, и нам нужна всего одна победа», – заявил Моуринью.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 0:1.

    Источник: УЕФА

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    19.10.2017 11:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 19 октября 2017, 16:56

      Игра забудется, результат останется.

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 19 октября 2017, 15:38

      Как САФ умудрялся, столько лет держать МЮ в лидерах, и еще играть так что глаза радовались!!! эх ребята ребята, ходите с САФУ с конспектами и учитесь учитесь учитесь, пока он жив!

      0
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 19 октября 2017, 13:25

      Людям нравится красивый атакующий футбол. Но уж если обороняешься, постарайся делать это тоже симпатично.

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