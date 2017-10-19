Моуринью: «Иногда кажется, что хорошая игра в обороне – это чуть ли не преступление»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что его команда практически гарантировала себе первое место в группе А после победы в выездном матче над «Бенфикой».

«Мы контролировали ситуацию на протяжении всего матча. У меня ни разу не возникало ощущения, что мы должны пропустить, ведь в обороне мы тоже действовали очень солидно.

Иногда мне начинает казаться, что хорошая игра в обороне – это чуть ли не преступление. Но это не так. Хорошая игра в обороне – это шаг на пути к победе. У нас в активе девять очков, и, по сути, от выхода в плей-офф нас отделяет всего еще один балл.

Еще одна победа, и первое место останется за нами. Мы еще сыграем на своем поле два матча, и нам нужна всего одна победа», – заявил Моуринью.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 0:1.