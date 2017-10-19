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    Роббен видит правильный путь для «Баварии»

    Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен считает, что прошедший матч Лиги чемпионов против «Селтика» показал, что немецкий клуб находится на верном пути после увольнения Карло Анчелотти.

    «У нас получилось, сделали еще один шаг вперед. Мы хотим прогрессировать и играть еще лучше. Сыграли дважды на ноль – уже хорошо, чтобы снова обрести ощущение стабильности. Мы на верном пути», – считает Роббен.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Селтик» закончился со счетом 3:0.

    Источник: ФК «Бавария»

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    19.10.2017 11:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 19 октября 2017, 21:26

      машина! здоровья!

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 19 октября 2017, 11:39

      Арьен смотрелся просто великолепно! Спасибо ему и команде за прекрасный вечер!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +53

      Bagger > zatonn 19 октября 2017, 15:36

      Mia san mia

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