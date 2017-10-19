Ковтун назвал Лигу чемпионов лучшей ярмаркой для Промеса

Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун не сомневается в профессионализме полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, который мечтает уехать в сильный европейский клуб.

«Квинси Промес провел потрясающий матч и в очередной раз подтвердил свой высокий уровень мастерства. Лигу чемпионов можно назвать для него в некотором роде ярмаркой талантов.

К еврокубковым матчам приковано большое внимание, и шанс, что тебя заметят, очень велик. Уверен, после игры с «Севильей» на этого футболиста обратили внимание ведущие клубы Европы.

Однако Квинси вряд ли будет думать об этом сейчас, несмотря на его желание со временем перебраться в более сильную лигу. Он настоящий профессионал и будет полностью отдавать себя «Спартаку», так как продолжает защищать цвета именно этого клуба», – уверен Ковтун.

Напомним, что в матче третьего тура Лиги чемпионов с «Севильей» Промес отметился дублем.