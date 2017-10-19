Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ковтун назвал Лигу чемпионов лучшей ярмаркой для Промеса

    Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун не сомневается в профессионализме полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, который мечтает уехать в сильный европейский клуб.

    «Квинси Промес провел потрясающий матч и в очередной раз подтвердил свой высокий уровень мастерства. Лигу чемпионов можно назвать для него в некотором роде ярмаркой талантов.

    К еврокубковым матчам приковано большое внимание, и шанс, что тебя заметят, очень велик. Уверен, после игры с «Севильей» на этого футболиста обратили внимание ведущие клубы Европы.

    Однако Квинси вряд ли будет думать об этом сейчас, несмотря на его желание со временем перебраться в более сильную лигу. Он настоящий профессионал и будет полностью отдавать себя «Спартаку», так как продолжает защищать цвета именно этого клуба», – уверен Ковтун.

    Напомним, что в матче третьего тура Лиги чемпионов с «Севильей» Промес отметился дублем.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.10.2017 09:42
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 октября 2017, 12:35

      вот бы остался и дальше в Спартаке чтобы еще больших успехов достигнуть и вести команду за собой

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 октября 2017, 10:26

      Жалко конечно будет его потерять-но что делать то,пусть цену себе набивает.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11