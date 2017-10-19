Гризманн: «Карабах» силен, никто не гарантировал нам победу в Азербайджане»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн подвел итоги гостевого матча Лиги чемпионов с «Карабахом» (0:0).

Напомним, что после трех туров мадридский клуб имеет на своем счету два очка и занимает третье место в группе С.

«Никто и не гарантировал нам здесь победу. «Карабах» силен, а нам надо продолжать работать над тем, чтобы забивать больше голов.

Мы создавали моменты, но в то же время мы изначально понимали, что соперник опустится глубоко назад и мы тогда должны будем повысить эффективность своей игры в атаке. Моменты-то у нас были, но надо было их реализовать.

Впереди еще три матча, чтобы попробовать пройти в плей-офф, и мы будем биться до самого конца», – сказал Гризманн.