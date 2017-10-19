Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гризманн: «Карабах» силен, никто не гарантировал нам победу в Азербайджане»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн подвел итоги гостевого матча Лиги чемпионов с «Карабахом» (0:0).

    Напомним, что после трех туров мадридский клуб имеет на своем счету два очка и занимает третье место в группе С.

    «Никто и не гарантировал нам здесь победу. «Карабах» силен, а нам надо продолжать работать над тем, чтобы забивать больше голов.

    Мы создавали моменты, но в то же время мы изначально понимали, что соперник опустится глубоко назад и мы тогда должны будем повысить эффективность своей игры в атаке. Моменты-то у нас были, но надо было их реализовать.

    Впереди еще три матча, чтобы попробовать пройти в плей-офф, и мы будем биться до самого конца», – сказал Гризманн.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.10.2017 01:30
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 19 октября 2017, 18:05

      а ещё сильна команда сборная деревни Малиновки из Тульской области

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      lizarev 19 октября 2017, 14:01

      Осталось Карабаху их в гостях раскатать)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 19 октября 2017, 08:09

      браво Карабах!!! Бились до самого конца!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 19 октября 2017, 05:48

      Может быть роковая потеря очков.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25

      mellanxollik > ДСА 19 октября 2017, 14:11

      ссу как никогда
      в плэй офф будет легче с костой и витоло
      дойти бы до туда %)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11