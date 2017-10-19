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  • Головин – о поражении от «Базеля»: «ЦСКА плохо атаковал. В гостях для победы надо быстрее принимать решения на поле»

Головин – о поражении от «Базеля»: «ЦСКА плохо атаковал. В гостях для победы надо быстрее принимать решения на поле»

19 октября 2017, 00:07
7

Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился мнением о причинах поражения московского клуба в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля» (0:2).

На данный момент красно-синие с тремя очками занимают третье место в турнирной таблице группы А.

«Базель» очень хорошо оборонялся, но и мы плохо атаковали. Будем дальше работать. Чтобы обыграть «Базель» в гостях, нам надо быстрее принимать решения на поле», – сказал Головин в эфире телеканала «Матч ТВ».

ЦСКА снова ужасен. Когда это закончится?

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ЦСКА Базель Головин Александр
Комментарии (7)
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CskaMoscovv
1508362148
Говорить и делать это разные вещи Саш, но кого то одного винить в поражении нельзя, виновата вся команда
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Nerlinger
1508362228
Гаты.. так ждал и верил
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insider_retro
1508362370
Когда только успели все мнением поделиться??!! От слов "надо быстрее принимать решения" до желаемого набора действий НЕПРЕОДОЛИМАЯ ПРОПАСТЬ!!! Шустрых и подвижных, нацеленных на результативные действия в команде 1-2 и ВСЁ... Некому разгонять, некому разгоняться... Тренируйтесь...
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cska-62
1508363876
Во как! А я об этом писал накануне вдребезги проигранного матча: cska-62, 17.10.2017, 19:27 Ясное дело, что на победу будут играть и те, и другие. Ну, а что получится, увидим. У "Базеля" нет серьёзных соперников во внутреннем первенстве, и этим нужно воспользоваться. И катать мяч, и принимать решения на поле нужно быстрее. https://bombardir.ru/news/522994
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Фан666
1508386125
Ну вот всё что ты сказал Головин к тебе и относится в первую очередь
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OfaZavr
1508403003
слова одни только, а на деле опять такой же результат будет.
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Colonist
1508411898
Читаю про ЦСКА, а почему то не стыдно за Спартак! :)
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