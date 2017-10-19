Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Головин – о поражении от «Базеля»: «ЦСКА плохо атаковал. В гостях для победы надо быстрее принимать решения на поле»

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился мнением о причинах поражения московского клуба в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля» (0:2).

    На данный момент красно-синие с тремя очками занимают третье место в турнирной таблице группы А.

    «Базель» очень хорошо оборонялся, но и мы плохо атаковали. Будем дальше работать. Чтобы обыграть «Базель» в гостях, нам надо быстрее принимать решения на поле», – сказал Головин в эфире телеканала «Матч ТВ».

    ЦСКА снова ужасен. Когда это закончится?

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.10.2017 00:07
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +195

      Colonist 19 октября 2017, 14:18

      Читаю про ЦСКА, а почему то не стыдно за Спартак! :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 октября 2017, 11:50

      слова одни только, а на деле опять такой же результат будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 19 октября 2017, 07:08

      Ну вот всё что ты сказал Головин к тебе и относится в первую очередь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 октября 2017, 00:57

      Во как! А я об этом писал накануне вдребезги проигранного матча:

      cska-62, 17.10.2017, 19:27
      Ясное дело, что на победу будут играть и те, и другие. Ну, а что получится, увидим. У "Базеля" нет серьёзных соперников во внутреннем первенстве, и этим нужно воспользоваться. И катать мяч, и принимать решения на поле нужно быстрее.
      https://bombardir.ru/news/522994

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70677

      insider_retro 19 октября 2017, 00:32

      Когда только успели все мнением поделиться??!! От слов "надо быстрее принимать решения" до желаемого набора действий НЕПРЕОДОЛИМАЯ ПРОПАСТЬ!!! Шустрых и подвижных, нацеленных на результативные действия в команде 1-2 и ВСЁ... Некому разгонять, некому разгоняться... Тренируйтесь...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 19 октября 2017, 00:30

      Гаты.. так ждал и верил

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 19 октября 2017, 00:29

      Говорить и делать это разные вещи Саш, но кого то одного винить в поражении нельзя, виновата вся команда

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11