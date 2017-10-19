Головин – о поражении от «Базеля»: «ЦСКА плохо атаковал. В гостях для победы надо быстрее принимать решения на поле»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился мнением о причинах поражения московского клуба в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля» (0:2).

На данный момент красно-синие с тремя очками занимают третье место в турнирной таблице группы А.

«Базель» очень хорошо оборонялся, но и мы плохо атаковали. Будем дальше работать. Чтобы обыграть «Базель» в гостях, нам надо быстрее принимать решения на поле», – сказал Головин в эфире телеканала «Матч ТВ».

ЦСКА снова ужасен. Когда это закончится?