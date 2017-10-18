Бубнов: «Думаю, ЦСКА не проиграет «Базелю»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы выхода ЦСКА в плей-офф Лиги чемпионов. Как было отмечено, для армейцев определяющим станут спаренные матчи с «Базелем».

«Считаю, победитель спаренного противостояния ЦСКА с «Базелем» получит путевку в плей-офф. Хотя, конечно, у «армейцев» есть преимущество, поскольку он смог обыграть «Бенфику» на выезде. ЦСКА в первую очередь нужно обыгрывать «Базель» на своем поле, а если он не сможет этого сделать, то шансы швейцарцев возрастут. И не факт, что «Бенфика» продолжит раздавать очки. Мне кажется, и ЦСКА будет непросто в домашней игре с «Бенфикой», и «Базелю». Поэтому очень важно, как сейчас ЦСКА сыграет в этих двух спаренных матчах. Думаю, сегодня ЦСКА не проиграет. Или выиграет, или сыграет вничью», – сказал Бубнов.

Матч ЦСКА – «Базель» пройдет сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени.