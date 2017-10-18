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Бубнов: «Думаю, ЦСКА не проиграет «Базелю»

18 октября 2017, 18:46
8

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы выхода ЦСКА в плей-офф Лиги чемпионов. Как было отмечено, для армейцев определяющим станут спаренные матчи с «Базелем».

«Считаю, победитель спаренного противостояния ЦСКА с «Базелем» получит путевку в плей-офф. Хотя, конечно, у «армейцев» есть преимущество, поскольку он смог обыграть «Бенфику» на выезде. ЦСКА в первую очередь нужно обыгрывать «Базель» на своем поле, а если он не сможет этого сделать, то шансы швейцарцев возрастут. И не факт, что «Бенфика» продолжит раздавать очки. Мне кажется, и ЦСКА будет непросто в домашней игре с «Бенфикой», и «Базелю». Поэтому очень важно, как сейчас ЦСКА сыграет в этих двух спаренных матчах. Думаю, сегодня ЦСКА не проиграет. Или выиграет, или сыграет вничью», – сказал Бубнов.

Матч ЦСКА – «Базель» пройдет сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ЦСКА Базель Бубнов Александр
Комментарии (8)
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paracetamol
1508344455
Не проиграет, а чё сделает? Выражайся яснее, експерть!
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insider_retro
1508344937
Сегодня многие будут болеть за российскую команду - кто с настроением от вчерашнего, кто с надеждой на сегодняшнее действо, а кто-то просто так! И такой внутренний посыл, ну просто не может упереться в завалящюю ничейку... Только победа ЦСКА!!!
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truded
1508347750
пустобрех стал осторожным и скользким..
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Serjoga
1508349847
Тяжело, но будем надеяться на победу армейцев!
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семёнычев
1508358779
"не проиграл"..... проипал!!!!!
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VikNMar
1508362165
Бубен как всегда не то простучал .......
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арейская
1508371271
Бубнов, а-у-у, где ты, ждём теперь твои ТТД...
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