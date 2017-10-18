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    Бубнов: «Думаю, ЦСКА не проиграет «Базелю»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы выхода ЦСКА в плей-офф Лиги чемпионов. Как было отмечено, для армейцев определяющим станут спаренные матчи с «Базелем».

    «Считаю, победитель спаренного противостояния ЦСКА с «Базелем» получит путевку в плей-офф. Хотя, конечно, у «армейцев» есть преимущество, поскольку он смог обыграть «Бенфику» на выезде. ЦСКА в первую очередь нужно обыгрывать «Базель» на своем поле, а если он не сможет этого сделать, то шансы швейцарцев возрастут. И не факт, что «Бенфика» продолжит раздавать очки. Мне кажется, и ЦСКА будет непросто в домашней игре с «Бенфикой», и «Базелю». Поэтому очень важно, как сейчас ЦСКА сыграет в этих двух спаренных матчах. Думаю, сегодня ЦСКА не проиграет. Или выиграет, или сыграет вничью», – сказал Бубнов.

    Матч ЦСКА – «Базель» пройдет сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.10.2017 18:46
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17971

      арейская 19 октября 2017, 03:01

      Бубнов, а-у-у, где ты, ждём теперь твои ТТД...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 19 октября 2017, 00:29

      Бубен как всегда не то простучал .......

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 18 октября 2017, 23:32

      "не проиграл"..... проипал!!!!!

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 октября 2017, 21:04

      Тяжело, но будем надеяться на победу армейцев!

      4
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      Рейтинг: +98

      truded 18 октября 2017, 20:29

      пустобрех стал осторожным и скользким..

      1
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 18 октября 2017, 19:42

      Сегодня многие будут болеть за российскую команду - кто с настроением от вчерашнего, кто с надеждой на сегодняшнее действо, а кто-то просто так! И такой внутренний посыл, ну просто не может упереться в завалящюю ничейку...
      Только победа ЦСКА!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > insider_retro 18 октября 2017, 23:34

      болели многие, только ЦСКА было пох на всех...
      вышли, попинали.... до ворот дело не дошло...

      2
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 18 октября 2017, 19:34

      Не проиграет, а чё сделает? Выражайся яснее, експерть!

      1
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