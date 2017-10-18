Мельгарехо: «Каррера попросил помочь победить «Севилью»

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо прокомментировал победу команды над «Севильей» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Красно-белые на своем поле разгромили испанский клуб со счетом 5:1. Футболист вышел на замену и стал автором гола.

«В принципе особых нервов у меня не было. Я успел немного размяться за то время, что у меня было после печального известия о травме, а потом быстро вошел в игру и начал набирать обороты уже по ходу матча. Можно сказать, что разминка продолжалась еще какое-то время после того, как я вышел на замену. Рад, что мне удалось быстро адаптироваться к ритму встречи и быть полезным «Спартаку».

Массимо Каррера хотел от меня, чтобы я много вступал в борьбу, боролся за каждый мяч и побеждал в индивидуальных единоборствах. Каррера попросил, чтобы я помог команде победить.

Мы показали, что футбол – это не только динамика и физические возможности, данные с рождения. Мы провели очень хороший матч во всех смыслах и заслужили победу», – сказал футболист.

«Спартак» занимает второе место в своем квартете, уступая «Ливерпулю» лишь по дополнительным показателям.