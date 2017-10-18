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    Мельгарехо: «Каррера попросил помочь победить «Севилью»

    Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо прокомментировал победу команды над «Севильей» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Красно-белые на своем поле разгромили испанский клуб со счетом 5:1. Футболист вышел на замену и стал автором гола.

    «В принципе особых нервов у меня не было. Я успел немного размяться за то время, что у меня было после печального известия о травме, а потом быстро вошел в игру и начал набирать обороты уже по ходу матча. Можно сказать, что разминка продолжалась еще какое-то время после того, как я вышел на замену. Рад, что мне удалось быстро адаптироваться к ритму встречи и быть полезным «Спартаку».

    Массимо Каррера хотел от меня, чтобы я много вступал в борьбу, боролся за каждый мяч и побеждал в индивидуальных единоборствах. Каррера попросил, чтобы я помог команде победить.

    Мы показали, что футбол – это не только динамика и физические возможности, данные с рождения. Мы провели очень хороший матч во всех смыслах и заслужили победу», – сказал футболист.

    «Спартак» занимает второе место в своем квартете, уступая «Ливерпулю» лишь по дополнительным показателям.

    Источник: Газета.ру

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    18.10.2017 15:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 октября 2017, 18:33

      вот так бы всегда играл, давно основным, важным и нужным стал.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 18 октября 2017, 17:47

      Мельгарехо парень не гордый: два раза просить не надо. А гол получился на загляденье.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      odin1973 18 октября 2017, 17:43

      Блин,так просит пусть его каждый раз,что ли)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 18 октября 2017, 17:25

      как можно отказать?)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 18 октября 2017, 16:14

      Просьба тренера - это больше чем приказ!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 18 октября 2017, 15:57

      индеец красава, только раньше надо было просыпаться

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 18 октября 2017, 15:34

      Молодец, что помог!

      4
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