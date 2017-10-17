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    Кавани считает, что ему необязательно дружить с Неймаром

    Нападающий французского «ПСЖ» Эдинсон Кавани дал комментарий по поводу его конфликта с партнером Неймаром. По мнению уругвайца, ему необязательно быть другом для бразильца.

    «То, что случилось между нами, уже в прошлом. Такое иногда бывает в футболе. Сейчас мы должны все забыть и работать на команду. К тому же, чтобы приносить пользу «ПСЖ», нам необязательно быть друзьями. Прежде всего мы профессионалы, а личные взаимоотношения у нас на втором плане», – сказал Кавани SFR.

    Ранее «Бомбардир» писал, что уругваец готов покинуть Париж из-за конфликта с Неймаром.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2017 21:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 октября 2017, 12:07

      так то оно так, но лишь бы личные отношения не мешали на поле.

      1
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 18 октября 2017, 00:16

      Эдинсон, мы тоже так считаем. Какой он на хер друг.

      0
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark 18 октября 2017, 00:01

      А при Златане, он не был такой дерзкий

      0
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 17 октября 2017, 22:59

      Кавани здоровый лоб,не можешь сопляка на кукан насадить...Взял за шкирняк,стянул штаны с петушка и говоришь еще раз и выхватишь в задок...Все конфликта больше не будет!

      0
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Psih86 18 октября 2017, 00:01

      Там бразильская опг уже

      0
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      Рейтинг: +79

      ILOVETHISGAME.ykt > Psih86 18 октября 2017, 03:34

      Боюсь там его самого насадят бандой

      0
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 17 октября 2017, 22:21

      Ты мне больше не дружок и не писай в мой горшок...

      2
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      Рейтинг: +355

      kvm5 17 октября 2017, 22:02

      2 матки в 1-ом улееи не уживаются

      1
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