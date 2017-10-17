Кавани считает, что ему необязательно дружить с Неймаром

Нападающий французского «ПСЖ» Эдинсон Кавани дал комментарий по поводу его конфликта с партнером Неймаром. По мнению уругвайца, ему необязательно быть другом для бразильца.

«То, что случилось между нами, уже в прошлом. Такое иногда бывает в футболе. Сейчас мы должны все забыть и работать на команду. К тому же, чтобы приносить пользу «ПСЖ», нам необязательно быть друзьями. Прежде всего мы профессионалы, а личные взаимоотношения у нас на втором плане», – сказал Кавани SFR.

Ранее «Бомбардир» писал, что уругваец готов покинуть Париж из-за конфликта с Неймаром.