Кавани готов покинуть «ПСЖ» из-за конфликта с Неймаром

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани готов сменить клуб из-за конфликта с партнером по атаке Неймаром, сообщает Manchester Evening. Известно, что в услугах уругвайского футболиста заинтересованы «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».

Напомним, что конфликт Кавани и Неймара произошел в матче чемпионата Франции с «Лионом» (2:0). Игроки поспорили из-за права пробить пенальти. После этого между игроками возникла стычка в раздевалке.