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    Кавани готов покинуть «ПСЖ» из-за конфликта с Неймаром

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани готов сменить клуб из-за конфликта с партнером по атаке Неймаром, сообщает Manchester Evening. Известно, что в услугах уругвайского футболиста заинтересованы «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».

    Напомним, что конфликт Кавани и Неймара произошел в матче чемпионата Франции с «Лионом» (2:0). Игроки поспорили из-за права пробить пенальти. После этого между игроками возникла стычка в раздевалке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2017 09:15
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 17 октября 2017, 14:30

      ПСЖ нужно срочно пдписать Ибрагимовича. Порядок и спокойствие гарантированы.

      1
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      Рейтинг: +290

      Pablo845 17 октября 2017, 13:24

      А вот и не подеретесь

      1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 17 октября 2017, 13:14

      Неймара надо на место поставить. Совсем офигел чухонец. Неймар пидop!

      2
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      Рейтинг: +313

      38 попугаев > DeutschlandUberAlles 23 октября 2017, 12:31

      Вообще то чухонец это фин!

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 17 октября 2017, 13:01

      с пенальти нужно было главному тренеру решать кто будет бить!!! и если у них реально бонус в лям то отдать право бить пенальти защитникам или бить по очереди нападающим!!! но это должен решать тренер!!! или я не прав???

      2
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      Рейтинг: +121

      rashidinho 17 октября 2017, 12:47

      Читаю комментарии и думаю.. А вдруг это развод от бомбардира)?

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 17 октября 2017, 12:16

      Детский сад... Кавани в Наполи надо возвращаться, там его любят и всегда примут... в Англию нечего соваться, в Реал - тем более.

      0
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 17 октября 2017, 12:14

      Слабак если уйдет.Спецом надо оставаться. А то пришел какой то выскочка, свои порядки устраивает.

      2
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 17 октября 2017, 12:12

      гнать надо неймара

      1
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      Рейтинг: +25028

      bset 17 октября 2017, 12:05

      Было бы интересно посмотреть на Кавани в Реале. Но тот тоже с амбициями, не вступит ли в конфликт с Роналду.

      0
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 17 октября 2017, 12:05

      ???

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