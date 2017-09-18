Дани Алвес не дал Кавани исполнить штрафной, отобрав мяч и передав его Неймару; Кавани в ответ не позволил бразильцу пробить пенальти

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани хотел исполнить штрафной удар в матче шестого тура чемпионата Франции с «Лионом». Пробить уругвайцу не позволил одноклубник Даниэль Алвес, который отобрал мяч у уругвайца и передал его своему соотечественнику Неймару.

twit text — Philou (@philousports) 17 сентября 2017 г.

Стоит отметить, что чуть позже уже сам Кавани не позволил Неймару исполнить пенальти, однако промахнулся с одиннадцатиметровой отметки.