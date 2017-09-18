Дани Алвес не дал Кавани исполнить штрафной, отобрав мяч и передав его Неймару; Кавани в ответ не позволил бразильцу пробить пенальти

Алвес и есть зачинщик! Уговорил Неймара перейти в ПСЖ чтоб он оставался в тени Кавани ))) Кавани далеко не Месси чтоб отдавать бить пенальти! )))
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани хотел исполнить штрафной удар в матче шестого тура чемпионата Франции с «Лионом». Пробить уругвайцу не позволил одноклубник Даниэль Алвес, который отобрал мяч у уругвайца и передал его своему соотечественнику Неймару.
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— Philou (@philousports) 17 сентября 2017 г.
Стоит отметить, что чуть позже уже сам Кавани не позволил Неймару исполнить пенальти, однако промахнулся с одиннадцатиметровой отметки.
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— Goal (@goal) 17 сентября 2017 г.