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    Дани Алвес не дал Кавани исполнить штрафной, отобрав мяч и передав его Неймару; Кавани в ответ не позволил бразильцу пробить пенальти

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани хотел исполнить штрафной удар в матче шестого тура чемпионата Франции с «Лионом». Пробить уругвайцу не позволил одноклубник Даниэль Алвес, который отобрал мяч у уругвайца и передал его своему соотечественнику Неймару.

    Стоит отметить, что чуть позже уже сам Кавани не позволил Неймару исполнить пенальти, однако промахнулся с одиннадцатиметровой отметки.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2017 01:05
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 19 сентября 2017, 09:41

      Алвес и есть зачинщик! Уговорил Неймара перейти в ПСЖ чтоб он оставался в тени Кавани ))) Кавани далеко не Месси чтоб отдавать бить пенальти! )))

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 18 сентября 2017, 10:09

      Деньги, амбиции, корона, катящаяся по лбу вниз - нормальный вариант для такого рассадника пафоса. Орье жаль ушел, было б веселей.

      2
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 > ItalianFootball 18 сентября 2017, 14:39

      С Орье было бы реально весело ещё и подраться на матче могли.

      0
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 18 сентября 2017, 08:38

      Бразильцы плохо уживаются с Уругвайцами в одной команде, да и вообще Бразильцев не очень любят во всех Южно Американских странах!

      3
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 18 сентября 2017, 08:21

      Какие страсти!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 18 сентября 2017, 07:32

      Очередной сброд дорогих футболеров у которых потолок победа в чемпионате

      4
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 18 сентября 2017, 07:10

      а я думал, что это будет новая звёздная связка, гроза всех европейских клубов.

      2
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 18 сентября 2017, 06:12

      пипец, что за бред, играют же за одну команду... внутрекомандные разборки, а где слово тренера...

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      Рейтинг: +527

      трениришко > pegas1276 18 сентября 2017, 07:13

      где ты там тренера увидел

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      Рейтинг: +631

      pegas1276 > трениришко 18 сентября 2017, 07:20

      так я про тоже...

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      Рейтинг: +81

      FERZZ 18 сентября 2017, 05:53

      Еще подраться осталось на поле и все:)

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      Рейтинг: +979

      directorpg 18 сентября 2017, 05:22

      Чудаки!

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      Рейтинг: +806

      тигрик 18 сентября 2017, 02:39

      Во всем виноват тренер

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