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    Конте подтвердил, что «Челси» хотел купить Наингголана

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте накануне матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ромы» подтвердил, что синие пытались заполучить полузащитника римлян Раджу Наингголана. Специалист подчеркнул, что считает бельгийца одним из лучших хавбеков в мире.

    «Нельзя говорить об игроках другой команды. Да, в прошлом мы пытались купить Наингголана, но сейчас он футболист «Ромы». Я очень уважаю его и клуб, за который он выступает, и я также очень уважаю моих игроков.

    Неправильно обсуждать чужих футболистов. Думаю, Раджа отличный игрок, который является для меня одним из лучших полузащитников, но он наш соперник», – сказал Конте.

    Матч «Челси» – «Рома» состоится в среду, 18 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

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    17.10.2017 18:53
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