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    Алонсо: «Рома» очень сильная команда, для победы «Челси» придестя выложиться на 100 процентов»

    Защитник «Челси» Маркос Алонсо поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ромы».

    «Рома» очень сильная команда. Думаю, у них все та же защита, которая была, когда я еще играл в Италии. Завтра нам придется тяжело, для победы придется выложиться на 100 процентов.

    У римлян сильный кулак в центре. Мне всегда нравился Джеко. Думаю, он в хорошей форме, поэтому нам нужно быть внимательнее с ним. Также как и со всей остальной командой.

    «Челси» хорошо стартовал в Лиге чемпионов, просто нужно продолжать в том же духе. Завтра у нас будет хороший шанс сыграть лучше, чем в последних двух матчах в АПЛ.

    Победа над «Атлетико» в прошлом туре? Та игра уже в прошлом. Думаю, вся команда с нетерпением ждет игры с «Ромой», так как это хорошая возможность для нас изменить ситуацию с точки зрения последней игры. Мотивация завтра будет высока, «Челси» постарается набрать три очка», – сказал Алонсо.

    Матч «Челси» – «Рома» состоится в среду, 18 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

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    17.10.2017 17:37
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