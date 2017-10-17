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  • Жамалетдинов: «ЦСКА подойдет к игре с «Базелем» в хорошем настроении, постараемся победить»

Жамалетдинов: «ЦСКА подойдет к игре с «Базелем» в хорошем настроении, постараемся победить»

17 октября 2017, 15:27
4

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов отметил, что армейцы находятся в хорошем настроении накануне матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Базелем» и постараются добыть победу над швейцарской командой. Также 20-летний игрок подчеркнул, что более старшие партнеры доверят ему на поле.

«Мы подойдем к матчу в хорошем настроении, будем стараться одержать победу. Сегодня вечером будет теоретическое занятие. Виктор Михайлович все покажет и расскажет, разберем соперника.

Что касается доверия партнеров на поле, тот, кто с мячом, – и принимает решение. Насчет доверия – все нормально. Молодым на поле тоже доверяют», – сказал Жамалетдинов.

Поединок ЦСКА – «Базель» состоится в Москве в среду, 18 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ЦСКА Базель Жамалетдинов Тимур
Комментарии (4)
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Jenea83
1508246647
Только победа нужна. Бенфика против МЮ скорее всего много очков не наберет. Так что все в руках армейцев. Удачи!!
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bset
1508247889
Главное ту огромную удачу с Бенфикой не профукать. Дважды обыграть Базель, ничья с Бенфикой и дело в шляпе. Будем верить, будем надеяться.
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Чикомас
1508250685
А нам плевать на ваше настроение. Вы на поле всегда должны выходить с одной целью-победить. И в чемпе. и в кубках. А то блин гадать еще будем, а есть ли у них желание, а нормальное ли у них настроение...Козлище блин. Выходить и рвать!!!!
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cska-62
1508250982
Дело не в возрасте. В матче с "Краснодаром" даже Витиньо жадничал, тянул время и терял мяч!!! Хотя обычно он , имея возможность, делает передачу или бьёт.
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