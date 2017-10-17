Жамалетдинов: «ЦСКА подойдет к игре с «Базелем» в хорошем настроении, постараемся победить»

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов отметил, что армейцы находятся в хорошем настроении накануне матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Базелем» и постараются добыть победу над швейцарской командой. Также 20-летний игрок подчеркнул, что более старшие партнеры доверят ему на поле.

«Мы подойдем к матчу в хорошем настроении, будем стараться одержать победу. Сегодня вечером будет теоретическое занятие. Виктор Михайлович все покажет и расскажет, разберем соперника.

Что касается доверия партнеров на поле, тот, кто с мячом, – и принимает решение. Насчет доверия – все нормально. Молодым на поле тоже доверяют», – сказал Жамалетдинов.

Поединок ЦСКА – «Базель» состоится в Москве в среду, 18 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.