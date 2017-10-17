Клопп: «Кто выдумал, что в Мариборе надо с легкостью брать очки?»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что времена, когда любая команда могла рассчитывать на три очка в матче с «Марибором», остались позади.

«Мы хорошо сыграли в последнем матче с «Манчестер Юнайтед», но сейчас время Лиги чемпионов. Это определяющий момент в группе. Надо быть уверенными в себе, смелыми. Надо показать хороший футбол с высокой организацией игры.

Ротации состава не будет. Все считают, что в Мариборе надо с легкостью брать очки, даже не знаю, кто это выдумал. «Марибор» провел девять матчей в Лиге чемпионов и участвует на групповой стадии. Это знак качества.

Мы хотим выйти в следующий раунд. Мы хорошо провели оба предыдущих матча в турнире. Надо сделать это снова, но при этом выиграть.

Не знаю, как далеко мы пройдем в этом сезоне. Все зависит от результатов. Меня волнует только завтрашний матч. В среду утром буду думать уже о воскресной встрече с «Тоттенхэмом», – заявил Клопп.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» – «Ливерпуль» состоится во вторник, 17 октября, в 21:45 по московскому времени.