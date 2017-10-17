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    Клопп: «Кто выдумал, что в Мариборе надо с легкостью брать очки?»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что времена, когда любая команда могла рассчитывать на три очка в матче с «Марибором», остались позади.

    «Мы хорошо сыграли в последнем матче с «Манчестер Юнайтед», но сейчас время Лиги чемпионов. Это определяющий момент в группе. Надо быть уверенными в себе, смелыми. Надо показать хороший футбол с высокой организацией игры.

    Ротации состава не будет. Все считают, что в Мариборе надо с легкостью брать очки, даже не знаю, кто это выдумал. «Марибор» провел девять матчей в Лиге чемпионов и участвует на групповой стадии. Это знак качества.

    Мы хотим выйти в следующий раунд. Мы хорошо провели оба предыдущих матча в турнире. Надо сделать это снова, но при этом выиграть.

    Не знаю, как далеко мы пройдем в этом сезоне. Все зависит от результатов. Меня волнует только завтрашний матч. В среду утром буду думать уже о воскресной встрече с «Тоттенхэмом», – заявил Клопп.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» – «Ливерпуль» состоится во вторник, 17 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    17.10.2017 10:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 17 октября 2017, 14:18

      Продайте коутиньо и купите защиту норм

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 17 октября 2017, 11:45

      Было бы станно еслиб он сказал "пацаны,матч проходной,до перерыва забиваем 6 - 7 голов и отдыхаем"

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Михаил Шевченко 17 октября 2017, 12:44

      а что не проходной? Клопп последнее время каким-то, извините за грубость, ссыкуном стал, и всё время свои неудачи валит на соперника, то МЮ как-то не по его сыграл, хотя сам так и не открыл игру ещё у Коута с Салахом убрал, а тут теперь и Марибор оказывается тяжёлый соперник! не знаю что у них за амбиции, но пока Клопп похож на тренера борящегося за Лигу Европы, как в апл так и в лч, зато гонора сколько

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко > dolf666 17 октября 2017, 23:49

      Я о том что каким бы не был проходным соперник все равно нужно перед матчем их похвалить,таковы уж правила футбольного этикета))

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