Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бубнов: «Шалимов очень близок к отставке. Интересно, сколько будет ждать Галицкий»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал игру «Краснодара» в матче 13 тура РФПЛ против московского ЦСКА (0:1). Специалист считает, что у «быков» грядет смена главного тренера.

    «Игорь Шалимов промахнулся со стартовым составом. Михайло Ристич потерялся, раньше на этой позиции он не играл с первых минут. Не знаю, зачем он его выпустил на такой матч. Были варианты поинтереснее. Он прекрасно понимал, что ЦСКА будет играть в пять защитников от обороны. Так ставь двух нападающих, можно и трех!

    Средняя линия и оборона соперника экспериментальная – почему не попробовать на нее надавить с первых минут. Флангами «Краснодар» играет мало, а в центре поля ЦСКА их связал за счет серьезного насыщения. «Краснодар» предсказуем, их манеру игры уже все давно изучили.

    «Краснодар» проиграл в четвертый раз в РФПЛ, вылетел из Кубка России и Лиги Европы. Шалимов очень близок к отставке. Интересно, сколько будет ждать Сергей Галицкий. Расстанется сейчас, в зимнюю паузу или и дальше будет верить в Шалимова. Думаю, что сейчас он этого делать не станет, хотя если бы «Краснодар» не посыпался в последних турах, то шел бы сейчас рядом с «Зенитом» и «Локомотивом», – считает Бубнов.

    Сейчас «быки» идут на четвертом месте таблицы.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.10.2017 01:34
    Рекомендуем
    Комментарии44
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25028

      bset 16 октября 2017, 08:17

      Итак очевидно, что Шалимов слабый тренер для тех задач, которые ставит Краснодар. Конечно, он неплох для середины таблицы, но чтобы выигрывать чемпионат, нужен тренер другого уровня. Удачи Краснодару!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +675

      life85 15 октября 2017, 17:07

      Карпин как раз без работы сидит ! ! !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 15 октября 2017, 12:13

      Санька за чрезвычайную прозорливость,пока спит с бодуна, по-тихому вывезти в Краснодар.Утром Галицкий прямо в ухо :-Главный тренер Краснодара Подъём!!! Е..ть--колотить,ттх не выводить, делом заниматься!!! Вот здесь-то масть у Санька и попрёт...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 15 октября 2017, 12:09

      Неужели Галицкий ждет когда пельменю в Халле под зад дадут???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +224

      Хакасия 15 октября 2017, 11:58

      А какую команду тренировал Бубнов?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2867

      nemolod 15 октября 2017, 11:33

      До зимы скорее всего смены тренера не будет-да и зачем? Из кубковых турниров уже вылетели,теперь можно спокойно играть в первенстве и потом четвертое место это не четырнадцатое все-таки! А вот в межсезонье,если дела и так же пойдут в том же стиле,самое удачное время!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 15 октября 2017, 10:46

      Галицкий- "умный малай" и рассуждения Бубнова о действиях Галицкого не более ценны, чем рассуждения о погоде пенсионеров нв скамейке в парке( -похолодало, однако... гуси летят, к дождю)
      Надо стадион Краснодару- пожалуйста!
      Надо систему видеоповторов- да, ради Бога, пользуйтесь!
      Причём всё на самом высоком уровне и (Зениту камешек) без воровства... Хоть газон и не "выкатывается", зато и "Пресс-центр" не стоит на месте выкатывания....
      Советовать Галицкому- то же самое, что советовать автолюбителю, какого цвета машину ему надо брать!!!
      Даже если Галицкий с Шалимовым спустят Краснодар в ПФЛ- ЭТО БУДЕТ ЕГО ВЫБОР И ЕГО НАДО УВАЖАТЬ!!!
      Что касается выпадов в сторону Галицкого " гневных болельщиков", им можно напомнить, что 10 ЛЕТ ЕЩЁ НЕ ПРОШЛО, как вы все болели за Кубань, а Краснодара в помине не было.....

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 октября 2017, 10:38

      Вроде краснодарцы и старались, а толку - ноль. Потому, что бегала какая совершенно неорганизованная шайка. Каждый сам по себе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 15 октября 2017, 10:37

      Надо быть большим поклонником Шалимова, что бы его назначить главным тренером! Сразу было видно, что он не тренер и даже не физрук! Но Галицкому с Хашигом нравится видно его работа и красивый атакующий футбол, что же УДАЧИ!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Pablito001 15 октября 2017, 10:23

      Если и снимут Шалимова, то интересно было поглядеть на Тихонова главным тренером в Краснодаре

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11