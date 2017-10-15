Бубнов: «Шалимов очень близок к отставке. Интересно, сколько будет ждать Галицкий»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал игру «Краснодара» в матче 13 тура РФПЛ против московского ЦСКА (0:1). Специалист считает, что у «быков» грядет смена главного тренера.

«Игорь Шалимов промахнулся со стартовым составом. Михайло Ристич потерялся, раньше на этой позиции он не играл с первых минут. Не знаю, зачем он его выпустил на такой матч. Были варианты поинтереснее. Он прекрасно понимал, что ЦСКА будет играть в пять защитников от обороны. Так ставь двух нападающих, можно и трех!

Средняя линия и оборона соперника экспериментальная – почему не попробовать на нее надавить с первых минут. Флангами «Краснодар» играет мало, а в центре поля ЦСКА их связал за счет серьезного насыщения. «Краснодар» предсказуем, их манеру игры уже все давно изучили.

«Краснодар» проиграл в четвертый раз в РФПЛ, вылетел из Кубка России и Лиги Европы. Шалимов очень близок к отставке. Интересно, сколько будет ждать Сергей Галицкий. Расстанется сейчас, в зимнюю паузу или и дальше будет верить в Шалимова. Думаю, что сейчас он этого делать не станет, хотя если бы «Краснодар» не посыпался в последних турах, то шел бы сейчас рядом с «Зенитом» и «Локомотивом», – считает Бубнов.

Сейчас «быки» идут на четвертом месте таблицы.