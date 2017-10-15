Бубнов: «Шалимов очень близок к отставке. Интересно, сколько будет ждать Галицкий»

Итак очевидно, что Шалимов слабый тренер для тех задач, которые ставит Краснодар. Конечно, он неплох для середины таблицы, но чтобы выигрывать чемпионат, нужен тренер другого уровня. Удачи Краснодару!
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал игру «Краснодара» в матче 13 тура РФПЛ против московского ЦСКА (0:1). Специалист считает, что у «быков» грядет смена главного тренера.
«Игорь Шалимов промахнулся со стартовым составом. Михайло Ристич потерялся, раньше на этой позиции он не играл с первых минут. Не знаю, зачем он его выпустил на такой матч. Были варианты поинтереснее. Он прекрасно понимал, что ЦСКА будет играть в пять защитников от обороны. Так ставь двух нападающих, можно и трех!
Средняя линия и оборона соперника экспериментальная – почему не попробовать на нее надавить с первых минут. Флангами «Краснодар» играет мало, а в центре поля ЦСКА их связал за счет серьезного насыщения. «Краснодар» предсказуем, их манеру игры уже все давно изучили.
«Краснодар» проиграл в четвертый раз в РФПЛ, вылетел из Кубка России и Лиги Европы. Шалимов очень близок к отставке. Интересно, сколько будет ждать Сергей Галицкий. Расстанется сейчас, в зимнюю паузу или и дальше будет верить в Шалимова. Думаю, что сейчас он этого делать не станет, хотя если бы «Краснодар» не посыпался в последних турах, то шел бы сейчас рядом с «Зенитом» и «Локомотивом», – считает Бубнов.
Сейчас «быки» идут на четвертом месте таблицы.