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  • Бубнов: «Шалимов очень близок к отставке. Интересно, сколько будет ждать Галицкий»

Бубнов: «Шалимов очень близок к отставке. Интересно, сколько будет ждать Галицкий»

15 октября 2017, 01:34
46

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал игру «Краснодара» в матче 13 тура РФПЛ против московского ЦСКА (0:1). Специалист считает, что у «быков» грядет смена главного тренера.

«Игорь Шалимов промахнулся со стартовым составом. Михайло Ристич потерялся, раньше на этой позиции он не играл с первых минут. Не знаю, зачем он его выпустил на такой матч. Были варианты поинтереснее. Он прекрасно понимал, что ЦСКА будет играть в пять защитников от обороны. Так ставь двух нападающих, можно и трех!

Средняя линия и оборона соперника экспериментальная – почему не попробовать на нее надавить с первых минут. Флангами «Краснодар» играет мало, а в центре поля ЦСКА их связал за счет серьезного насыщения. «Краснодар» предсказуем, их манеру игры уже все давно изучили.

«Краснодар» проиграл в четвертый раз в РФПЛ, вылетел из Кубка России и Лиги Европы. Шалимов очень близок к отставке. Интересно, сколько будет ждать Сергей Галицкий. Расстанется сейчас, в зимнюю паузу или и дальше будет верить в Шалимова. Думаю, что сейчас он этого делать не станет, хотя если бы «Краснодар» не посыпался в последних турах, то шел бы сейчас рядом с «Зенитом» и «Локомотивом», – считает Бубнов.

Сейчас «быки» идут на четвертом месте таблицы.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Краснодар Шалимов Игорь Бубнов Александр Галицкий Сергей
Комментарии (46)
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bashnat013
1508034369
давно пора просроченый товар
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Одинокий волк Маквейд
1508045569
Не хочу обидеть болельщиков Краснодара, но с такой игрой в еврокубках делать нечего.
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Tsigan
1508045684
Нужно увольнять! Кубок России продул,в чемпе ужасно, лигу Европы продул, зачем он нужен? Ни опыта ни побед.....
Ответить
Диктор
1508046522
Я всегда говорил-еще в прошлом году,Шалимов не уровень быков,он тормозит команду.
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sochi-2013
1508046681
Либо Галицкий ничего не понимает в футболе,( что очень спорно) и эту суету принимает за комбинационный футбол, либо ......я не знаю!
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Приус
1508047026
Толковый тренер из имеющегося набора хороших игроков сделает команду, способную бороться за чемпионство даже без усиления.
Ответить
СШГЭС
1508047388
Краснодарцы вчера с двух метров в полу-пустые ворота не попадали, лошары, но за результат отвечает тренер. Диалектика.
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Popularov
1508048583
Благодарим Краснодар и ЦСКА за интересный футбол! Все молодцы! Очень смотрелись, особенно Краснодар! Шалимов хорошо работает в Краснодаре и не надо ему мешать! А то уже некоторые, скорые на расправу, принялись СПЛАВЛЯТЬ Игоря! Игорь Шалимов на своём месте и работает хорошо, а результаты придут. Шалимов создал хорошую команду, но ошибки при реализации не дают возможности Краснодару победить третью игру подряд. Надо работать над реализацией и тактическими построениями у штрафной соперника. При насыщенной обороне надо играть точно в пас и забивать. Желаем Шалимову победить в следующей игре и хорошо к ней подготовиться. ЦСКА с победой, а Краснодар НЕ ГОРЮЙ! Игра есть и надо стараться в следующей встрече ЗАБИТЬ! А без этого никак не победить! Желаем Краснодару ПОБЕДИТЬ. Игра была интересная и смотрелась! Краснодар давил и наседал, но за это ТРИ очка не начисляют, надо забивать, но не забили! У игроков Краснодара были все возможности забить, но они не воспользовались моментами. Спады бывают у всех и от них никто не застрахован, но лучше, чтобы их не было. Пусть критики ложатся спать и не мешают Игорю спокойно работать. Благодарим Игоря Шалимова за хорошую работу в Краснодаре!
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prezent2017
1508053117
Вроде краснодарцы и старались, а толку - ноль. Потому, что бегала какая совершенно неорганизованная шайка. Каждый сам по себе.
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семёнычев
1508053572
Галицкий- "умный малай" и рассуждения Бубнова о действиях Галицкого не более ценны, чем рассуждения о погоде пенсионеров нв скамейке в парке( -похолодало, однако... гуси летят, к дождю) Надо стадион Краснодару- пожалуйста! Надо систему видеоповторов- да, ради Бога, пользуйтесь! Причём всё на самом высоком уровне и (Зениту камешек) без воровства... Хоть газон и не "выкатывается", зато и "Пресс-центр" не стоит на месте выкатывания.... Советовать Галицкому- то же самое, что советовать автолюбителю, какого цвета машину ему надо брать!!! Даже если Галицкий с Шалимовым спустят Краснодар в ПФЛ- ЭТО БУДЕТ ЕГО ВЫБОР И ЕГО НАДО УВАЖАТЬ!!! Что касается выпадов в сторону Галицкого " гневных болельщиков", им можно напомнить, что 10 ЛЕТ ЕЩЁ НЕ ПРОШЛО, как вы все болели за Кубань, а Краснодара в помине не было.....
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