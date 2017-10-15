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    Шалимов назвал пропущенный гол от ЦСКА дурацким

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов дал анализ матча 13 тура РФПЛ против московского ЦСКА (0:1). Специалист считает пропущенный мяч дурацким.

    – Игра, особенно второй тайм, была хороша Мы больше открывались за спину, больше владели мячом, но пропустили в контратаке, могли пропустить больше. Да, не ошибаться невозможно. Моментов было много, получили дурацкий гол.

    Но ребята молодцы, действовали хорошо, и пробежали больше обычного. Опять же моменты, Виктору Классону надо было просто попасть в ворота. Ему надо было просто ударить не во вратаря. Объяснения, почему мы не забиваем, нет. Забили бы, и возможно счет был бы в нашу пользу.

    – Вы сказали, что играли хорошо, но разве в первом тайме соперник не переиграл вашу команду? Вас не настораживает, что вы проиграли ослабленному ЦСКА?

    – Моменты у соперника были, первый тайм был равным. Да, у ЦСКА не было ведущих игроков. Но соперник играет целой командой. Не известно, как бы завершилась встреча, если бы вышли на поле те, кто сейчас травмированы.

    Источник: Sportbox.ru

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    15.10.2017 01:24
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 15 октября 2017, 13:53

      Шалимову нечего больше сказать, он, по ходу, понимает, что срок его истек, вот и балаболит, что попало. Реально дублю ЦСКА слил. Команда у Краснодара нормал, только тренер на дно их тащит. Как вариант Слуцкого тоже из Англии скоро попрут, пусть Галицкий пригласит, как думаете?

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 15 октября 2017, 11:34

      Похоже он в прострации - вообще ничего не понимает и живёт только в своих фантазиях.Уволить нельзя помиловать!

      1
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 15 октября 2017, 10:55

      Совсем нет совесть у человека врет и не краснеет!

      3
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > Krasnodar 123 15 октября 2017, 11:55

      Конечно нет. Гнать его надо. Он не тот тренер который нужен Краснодару. Не хочу каркать, но вдруг Слуцкий скоро освободится.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 октября 2017, 10:47

      А вы и идиотский не смогли. Помалкивай, физрук.

      2
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      Рейтинг: -13

      Popularov 15 октября 2017, 09:24

      Арбитр Мешков судил хорошо и серьёзных ошибок НЕ ДОПУСКАЛ, что уже является для него хорошим достижением!
      Конечно, игрокам Краснодара обидно, что не забили и не победили.
      Выручала защита ЦСКА и Игорь Акинфеев.
      Игра была интересная и смотрелась!
      Краснодар давил и наседал, но за это ТРИ очка не начисляют, надо забивать, но не забили!
      У игроков Краснодара были все возможности забить, но они не воспользовались моментами.
      ЦСКА с победой, а Краснодар НЕ ГОРЮЙ!
      Игра есть и надо стараться в следующей встрече ЗАБИТЬ!
      А без этого никак не победить!
      Шалимов создал хорошую команду, но ошибки при реализации не дают возможности Краснодару победить третью игру подряд.
      Надо работать над реализацией и тактическими построениями у штрафной соперника.
      При насыщенной обороне надо играть точно в пас и забивать.
      Желаем Шалимову победить в следующей игре и хорошо к ней подготовиться.
      Шалимов хорошо работает в Краснодаре и не надо ему мешать!
      А то уже некоторые, скорые на расправу, принялись СПЛАВЛЯТЬ Игоря!
      Игорь Шалимов на своём месте и работает хорошо, а результаты придут.
      Благодарим Краснодар и ЦСКА за интересный футбол!
      Все молодцы! Очень смотрелись, особенно Краснодар!

      2
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > Popularov 15 октября 2017, 11:58

      Ты говоришь игра есть но при этом говоришь, что надо работать над тактическим построением у ворот. Как по мне так игры и нет у них, просто тупо навал. И Шалимов ничего не создал и Краснодар при нем не будет играть.

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 15 октября 2017, 08:45

      Каков тренер, такой и пропущенный гол.

      3
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      Рейтинг: +2626

      yorgenbarenz 15 октября 2017, 08:11

      Дурацкий? Каждому своё.Как в старом анекдоте: " Умные к умным пошли,меня к тоби послали...".

      2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 15 октября 2017, 07:52

      Просто гол,просто дурацкий гол.)

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      Рейтинг: +582

      мароко 15 октября 2017, 07:19

      Не важно как забит, главное что забит....

      2
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 15 октября 2017, 07:06

      Да уж...
      Гуж. Дюж?

      0
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