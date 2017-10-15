Шалимов назвал пропущенный гол от ЦСКА дурацким

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов дал анализ матча 13 тура РФПЛ против московского ЦСКА (0:1). Специалист считает пропущенный мяч дурацким.

– Игра, особенно второй тайм, была хороша Мы больше открывались за спину, больше владели мячом, но пропустили в контратаке, могли пропустить больше. Да, не ошибаться невозможно. Моментов было много, получили дурацкий гол.

Но ребята молодцы, действовали хорошо, и пробежали больше обычного. Опять же моменты, Виктору Классону надо было просто попасть в ворота. Ему надо было просто ударить не во вратаря. Объяснения, почему мы не забиваем, нет. Забили бы, и возможно счет был бы в нашу пользу.

– Вы сказали, что играли хорошо, но разве в первом тайме соперник не переиграл вашу команду? Вас не настораживает, что вы проиграли ослабленному ЦСКА?

– Моменты у соперника были, первый тайм был равным. Да, у ЦСКА не было ведущих игроков. Но соперник играет целой командой. Не известно, как бы завершилась встреча, если бы вышли на поле те, кто сейчас травмированы.