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Шалимов назвал пропущенный гол от ЦСКА дурацким

15 октября 2017, 01:24
14

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов дал анализ матча 13 тура РФПЛ против московского ЦСКА (0:1). Специалист считает пропущенный мяч дурацким.

– Игра, особенно второй тайм, была хороша Мы больше открывались за спину, больше владели мячом, но пропустили в контратаке, могли пропустить больше. Да, не ошибаться невозможно. Моментов было много, получили дурацкий гол.

Но ребята молодцы, действовали хорошо, и пробежали больше обычного. Опять же моменты, Виктору Классону надо было просто попасть в ворота. Ему надо было просто ударить не во вратаря. Объяснения, почему мы не забиваем, нет. Забили бы, и возможно счет был бы в нашу пользу.

– Вы сказали, что играли хорошо, но разве в первом тайме соперник не переиграл вашу команду? Вас не настораживает, что вы проиграли ослабленному ЦСКА?

– Моменты у соперника были, первый тайм был равным. Да, у ЦСКА не было ведущих игроков. Но соперник играет целой командой. Не известно, как бы завершилась встреча, если бы вышли на поле те, кто сейчас травмированы.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Шалимов Игорь
Комментарии (14)
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DQ1
1508038207
Дурацкий, не дурацкий, а 3 очка взяли.
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84aivengo
1508038838
гол уж точно заслуживает внимания... )))
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мароко
1508041161
Не важно как забит, главное что забит....
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rubinovyi2
1508043141
Просто гол,просто дурацкий гол.)
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yorgenbarenz
1508044319
Дурацкий? Каждому своё.Как в старом анекдоте: " Умные к умным пошли,меня к тоби послали...".
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ДСА
1508046340
Каков тренер, такой и пропущенный гол.
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Popularov
1508048668
Арбитр Мешков судил хорошо и серьёзных ошибок НЕ ДОПУСКАЛ, что уже является для него хорошим достижением! Конечно, игрокам Краснодара обидно, что не забили и не победили. Выручала защита ЦСКА и Игорь Акинфеев. Игра была интересная и смотрелась! Краснодар давил и наседал, но за это ТРИ очка не начисляют, надо забивать, но не забили! У игроков Краснодара были все возможности забить, но они не воспользовались моментами. ЦСКА с победой, а Краснодар НЕ ГОРЮЙ! Игра есть и надо стараться в следующей встрече ЗАБИТЬ! А без этого никак не победить! Шалимов создал хорошую команду, но ошибки при реализации не дают возможности Краснодару победить третью игру подряд. Надо работать над реализацией и тактическими построениями у штрафной соперника. При насыщенной обороне надо играть точно в пас и забивать. Желаем Шалимову победить в следующей игре и хорошо к ней подготовиться. Шалимов хорошо работает в Краснодаре и не надо ему мешать! А то уже некоторые, скорые на расправу, принялись СПЛАВЛЯТЬ Игоря! Игорь Шалимов на своём месте и работает хорошо, а результаты придут. Благодарим Краснодар и ЦСКА за интересный футбол! Все молодцы! Очень смотрелись, особенно Краснодар!
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prezent2017
1508053624
А вы и идиотский не смогли. Помалкивай, физрук.
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Krasnodar 123
1508054126
Совсем нет совесть у человека врет и не краснеет!
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Gullit 76
1508056453
Похоже он в прострации - вообще ничего не понимает и живёт только в своих фантазиях.Уволить нельзя помиловать!
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