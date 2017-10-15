Шалимов назвал пропущенный гол от ЦСКА дурацким

Шалимову нечего больше сказать, он, по ходу, понимает, что срок его истек, вот и балаболит, что попало. Реально дублю ЦСКА слил. Команда у Краснодара нормал, только тренер на дно их тащит. Как вариант Слуцкого тоже из Англии скоро попрут, пусть Галицкий пригласит, как думаете?
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов дал анализ матча 13 тура РФПЛ против московского ЦСКА (0:1). Специалист считает пропущенный мяч дурацким.
– Игра, особенно второй тайм, была хороша Мы больше открывались за спину, больше владели мячом, но пропустили в контратаке, могли пропустить больше. Да, не ошибаться невозможно. Моментов было много, получили дурацкий гол.
Но ребята молодцы, действовали хорошо, и пробежали больше обычного. Опять же моменты, Виктору Классону надо было просто попасть в ворота. Ему надо было просто ударить не во вратаря. Объяснения, почему мы не забиваем, нет. Забили бы, и возможно счет был бы в нашу пользу.
– Вы сказали, что играли хорошо, но разве в первом тайме соперник не переиграл вашу команду? Вас не настораживает, что вы проиграли ослабленному ЦСКА?
– Моменты у соперника были, первый тайм был равным. Да, у ЦСКА не было ведущих игроков. Но соперник играет целой командой. Не известно, как бы завершилась встреча, если бы вышли на поле те, кто сейчас травмированы.
twit text
— РФПЛ (@rfpl) 14 октября 2017 г.