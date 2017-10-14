Шалимов: «Когда «Краснодар» проигрывает, все вдруг просыпаются и критикуют»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов дал комментарий после матча 13 тура РФПЛ против московского ЦСКА (0:1). По словам специалиста, его команда не обращает внимание на критику.

«Игра хорошая, особенно второй тайм. Мы владели инициативой, мячом, во втором тайме создали много опасных моментов.

Не хватило гола. Были моменты, особенно у Виктора Клаэссона, что непонятно, как мы не попадаем. Второй тайм хороший, но играть хорошо и добиваться результата — разные вещи. Будем думать, как это поправлять, что с этим делать. Мы сегодня, наверное, незаслуженно проиграли, но это уже никого не волнует — три очка увозит ЦСКА.

Критики много, но я, правда, позитива тоже не слышу. Когда мы выигрываем 5:1, идет молчание. А когда у нас неудача, все вдруг просыпаются и критикуют. Пусть критикуют, мы на это особо внимание не обращаем. Мы работаем и двигаемся дальше», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».

«Краснодар» идет на четвертом месте РФПЛ.