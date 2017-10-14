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    Шалимов: «Когда «Краснодар» проигрывает, все вдруг просыпаются и критикуют»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов дал комментарий после матча 13 тура РФПЛ против московского ЦСКА (0:1). По словам специалиста, его команда не обращает внимание на критику.

    «Игра хорошая, особенно второй тайм. Мы владели инициативой, мячом, во втором тайме создали много опасных моментов.

    Не хватило гола. Были моменты, особенно у Виктора Клаэссона, что непонятно, как мы не попадаем. Второй тайм хороший, но играть хорошо и добиваться результата — разные вещи. Будем думать, как это поправлять, что с этим делать. Мы сегодня, наверное, незаслуженно проиграли, но это уже никого не волнует — три очка увозит ЦСКА.

    Критики много, но я, правда, позитива тоже не слышу. Когда мы выигрываем 5:1, идет молчание. А когда у нас неудача, все вдруг просыпаются и критикуют. Пусть критикуют, мы на это особо внимание не обращаем. Мы работаем и двигаемся дальше», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».

    «Краснодар» идет на четвертом месте РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2017 21:29
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +837

      eleng 15 октября 2017, 16:16

      Очень нестабильно, вылет из ЛЕ... хвалить что-ли? Команда, в данной игре, очнулась после гола.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 октября 2017, 10:44

      А ты выигрывай, и критиковать не будут.

      1
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      Рейтинг: +110

      Firevet 15 октября 2017, 01:36

      Че говорить игра норм
      А что касается игроков... то как говорят комментаторы: не хватило мастерства...)

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Firevet 15 октября 2017, 02:24

      а в чём норм то бля?Норм это когда по воротам не наносят ударов-в створ???Тебе приятно катание в центре и подход к воротам с неудачей?

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > 3a zenit 15 октября 2017, 10:44

      Зенит в ворота попадает. Как правило!

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 октября 2017, 01:30

      Для начала было бы не плохо, чтобы проснулся ты сам...

      1
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      Рейтинг: +1426

      VSt 15 октября 2017, 01:00

      Ну, дык, по другому не бывает. Это реальность футбола и любых других видов спорта.

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 15 октября 2017, 00:38

      ...пора в отставку !..

      2
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 15 октября 2017, 00:21

      Шалимов то ли баран, то ли овца, все молчали, когда с Лиги Европы вылетели, сегодня он говорит: "не хватил гола". Пусть считать научится, вообще двух голов не хватило, а если его ничья устраивала, то гнать давно надо таких тренеров.

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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 15 октября 2017, 00:17

      Шалимова нужно гнать вон давным-давно, весь Краснодар спартаком провонял.

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      Рейтинг: +12439

      Вомбат 14 октября 2017, 23:54

      Как Шалимов работает мы видим. Против резервного состава ЦСКА, усиленного вратарем основы быки играли так, что у соперников было больше голевых моментов. Пусть скажут спасибо увальню Оланаре и клоуну Витиньо, что проиграли не 0:4. Что же до рисунка игры, то в первом тайме у быков игры не было, а был только ее рисунок. А во втором тайме игра появилась (после гола ЦСКА), но у этой игры (сначала дыр-дыр, потом навал) не было рисунка. Короче, пора наконец, менять тренера.

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      Рейтинг: +240

      _LM_ 14 октября 2017, 23:52

      Интересно...когда шалимов идет в любимый ресторан, который готовит хорошо, а потом вдруг начинает через раз готовить лажу. То я сомневаюсь что он будет хвалить повара и продолжать ходить туда.
      Если продолжать сравнения, то коль ты повар школьной столовой, то не суйся в мешленовский ресторан или оттачивай свое мастерство, а не обвиняй посетителей в том что они не разбираются в еде.
      P.S. что-то есть захотелось))

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