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  • Шалимов: «Когда «Краснодар» проигрывает, все вдруг просыпаются и критикуют»

Шалимов: «Когда «Краснодар» проигрывает, все вдруг просыпаются и критикуют»

14 октября 2017, 21:29
38

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов дал комментарий после матча 13 тура РФПЛ против московского ЦСКА (0:1). По словам специалиста, его команда не обращает внимание на критику.

«Игра хорошая, особенно второй тайм. Мы владели инициативой, мячом, во втором тайме создали много опасных моментов.

Не хватило гола. Были моменты, особенно у Виктора Клаэссона, что непонятно, как мы не попадаем. Второй тайм хороший, но играть хорошо и добиваться результата — разные вещи. Будем думать, как это поправлять, что с этим делать. Мы сегодня, наверное, незаслуженно проиграли, но это уже никого не волнует — три очка увозит ЦСКА.

Критики много, но я, правда, позитива тоже не слышу. Когда мы выигрываем 5:1, идет молчание. А когда у нас неудача, все вдруг просыпаются и критикуют. Пусть критикуют, мы на это особо внимание не обращаем. Мы работаем и двигаемся дальше», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».

«Краснодар» идет на четвертом месте РФПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Шалимов Игорь
Комментарии (38)
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3a zenit
1508006177
Когда мы выигрываем 5:1-подробней пыжлста...
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Полная Канистра
1508006204
да нет не угадал ты по головке гладят и пинка дают
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Krasnodar 123
1508006533
Пошел ты куда подальше от Краснодара Физручишка!
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Leon_ARS
1508006657
Краснодар - не заслужил поражения; ЦСКА - не наиграл на ничью.
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CSKA №1
1508007192
ЦСКА с победой!!!Выдержали,выстояли,дотерпели!!!У Краснодара было огромное преимущество+они были дома!!!И они проиграли,браво ЦСКА!!!
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mutabor0992
1508007607
А что тебе орден Героя России за ЭТО дать???Пенсионеров не смогли обыграть!Да ладно,просто гол забить не смогли!Олени!!!
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KARAT777
1508009329
Краснодар красавцы!!! Галицкий и его бизнес лучший в России точно. Академия супер!!!! Парк грандиозный!!! Одна проблема слабый тренер не уровня команды.
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DOCTOR PENALTY
1508012131
Краснодар играл очень хорошо и заслуживал победы. Просто не их день. Не надо сгущать, что четвёртая игра уже так. Бывает. Спартак - пример тому. И зря все на Шалимова окрысились. Команда прогрессирует, на правильном пути. Шалимов выстроил игру, есть свой рисунок, команда отличается от других в лучшую сторону. Хороший контакт с игроками , они бьются до конца, не бросают вёсла на 60-й минуте. Победы придут.
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Вомбат
1508014467
Как Шалимов работает мы видим. Против резервного состава ЦСКА, усиленного вратарем основы быки играли так, что у соперников было больше голевых моментов. Пусть скажут спасибо увальню Оланаре и клоуну Витиньо, что проиграли не 0:4. Что же до рисунка игры, то в первом тайме у быков игры не было, а был только ее рисунок. А во втором тайме игра появилась (после гола ЦСКА), но у этой игры (сначала дыр-дыр, потом навал) не было рисунка. Короче, пора наконец, менять тренера.
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Павел Амурский
1508015823
Шалимова нужно гнать вон давным-давно, весь Краснодар спартаком провонял.
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