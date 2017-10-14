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    Видаль выложил видео с тренировки: «Пока вы говорите обо мне, я продолжаю усердно работать»

    Полузащитник «Баварии» и сборной Чили Артуро Видаль опубликовал видео с тренировки.

    «Пока вы меня критикуете, я продолжаю усердно работать. Я хочу прогрессировать, как и всегда», – подписал пост 30-летний игрок.

    После невыхода сборной на ЧМ-2018 Видаль объявил о завершении международной карьеры. Вчера теща вратаря Клаудио Браво рассказала о драке хавбека в казино.

    В текущем сезоне Видаль забил один гол и отдал одну результативную передачу в восьми матчах всех турниров.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    14.10.2017 16:13
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