Видаль выложил видео с тренировки: «Пока вы говорите обо мне, я продолжаю усердно работать»

Полузащитник «Баварии» и сборной Чили Артуро Видаль опубликовал видео с тренировки.

«Пока вы меня критикуете, я продолжаю усердно работать. Я хочу прогрессировать, как и всегда», – подписал пост 30-летний игрок.

После невыхода сборной на ЧМ-2018 Видаль объявил о завершении международной карьеры. Вчера теща вратаря Клаудио Браво рассказала о драке хавбека в казино.

В текущем сезоне Видаль забил один гол и отдал одну результативную передачу в восьми матчах всех турниров.