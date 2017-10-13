Теща Браво: «Пьяный Видаль подрался в казино и заплатил, чтобы запись стерли с камер»

Теща вратаря сборной Чили Клаудио Браво Пилар Лизана рассказала об инциденте с участием полузащитника Артуро Видаля.

«Это случилось полтора года назад. Мой племянник, который работает в казино Монтичелло (коммуна Мастасаль в Чили – прим. «Бомбардира») рассказал о драке в зале. Он сказал, что дрался Видаль. В 7 утра он пришел пьяный и заплатил, чтобы запись стерли с камер видеонаблюдения», – цитирует Лизану Pagina 7.

Ранее жена Браво Карла Прадо, говоря о непопадании сборной на ЧМ-2018, отметила, что некоторые игроки пропускали тренировки из-за похмелья.