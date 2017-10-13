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  • Теща Браво: «Пьяный Видаль подрался в казино и заплатил, чтобы запись стерли с камер»

Теща Браво: «Пьяный Видаль подрался в казино и заплатил, чтобы запись стерли с камер»

13 октября 2017, 19:51
7

Теща вратаря сборной Чили Клаудио Браво Пилар Лизана рассказала об инциденте с участием полузащитника Артуро Видаля.

«Это случилось полтора года назад. Мой племянник, который работает в казино Монтичелло (коммуна Мастасаль в Чили – прим. «Бомбардира») рассказал о драке в зале. Он сказал, что дрался Видаль. В 7 утра он пришел пьяный и заплатил, чтобы запись стерли с камер видеонаблюдения», – цитирует Лизану Pagina 7.

Ранее жена Браво Карла Прадо, говоря о непопадании сборной на ЧМ-2018, отметила, что некоторые игроки пропускали тренировки из-за похмелья.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Чили Бавария Видаль Артуро
Комментарии (7)
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dok66
1507913913
Не повезло Видалю с тещей ! Если б не она , было бы у него все в шоколаде )))
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life85
1507913962
Ощущение что они про сборную России рассказывают ...
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mutabor0992
1507923280
Так Видаль против Бразилии и не играл.Что к нему прикопались?А про момент с казино...Так он после этого инциндента,еще лучше заиграл.
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Tostao
1507926253
Теща Браво: "Пьяный Видаль ..." ---------------------------- Браво, тёща! )))
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OfaZavr
1507969476
полтора года назад было, а она только сейчас вдруг случайно вспомнила)
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dendiesel
1507997896
Не только наши бухают))))!
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