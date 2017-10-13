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    Теща Браво: «Пьяный Видаль подрался в казино и заплатил, чтобы запись стерли с камер»

    Теща вратаря сборной Чили Клаудио Браво Пилар Лизана рассказала об инциденте с участием полузащитника Артуро Видаля.

    «Это случилось полтора года назад. Мой племянник, который работает в казино Монтичелло (коммуна Мастасаль в Чили – прим. «Бомбардира») рассказал о драке в зале. Он сказал, что дрался Видаль. В 7 утра он пришел пьяный и заплатил, чтобы запись стерли с камер видеонаблюдения», – цитирует Лизану Pagina 7.

    Ранее жена Браво Карла Прадо, говоря о непопадании сборной на ЧМ-2018, отметила, что некоторые игроки пропускали тренировки из-за похмелья.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2017 19:51
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel 14 октября 2017, 19:18

      Не только наши бухают))))!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 октября 2017, 11:24

      полтора года назад было, а она только сейчас вдруг случайно вспомнила)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 13 октября 2017, 23:24

      Теща Браво: "Пьяный Видаль ..."
      ----------------------------
      Браво, тёща! )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 13 октября 2017, 22:34

      Так Видаль против Бразилии и не играл.Что к нему прикопались?А про момент с казино...Так он после этого инциндента,еще лучше заиграл.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +675

      life85 13 октября 2017, 19:59

      Ощущение что они про сборную России рассказывают ...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 13 октября 2017, 19:58

      Не повезло Видалю с тещей ! Если б не она , было бы у него все в шоколаде )))

      1
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      ...
      Рейтинг: +122

      Эльхан > dok66 13 октября 2017, 20:37

      а эт не его теща)

      2
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