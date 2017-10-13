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Воронин: «О силе сборной России судить сложно»

13 октября 2017, 11:17
2

Тренер-селекционер сборной Украины Андрей Воронин считает, что не стоит судить о силе сборной России по результатам товарищеских матчей. Напомним, что со сборной Южной Кореи наша команда сыграла со счетом 4:2, а с Ираном – 1:1.

– Видели матч России с Ираном?

– Только обзор. Вашу команду критикуют? Она уже к этому привыкла. Могу лишь сказать, что Россия обязана легко обыгрывать Иран. Тем более – вы хозяева чемпионата мира, а Иран – точно не топовая сборная.

– В целом, какое впечатление производит сборная Станислава Черчесова?

– Нельзя сравнивать официальные матчи с товарищескими – разные мотивации. Поэтому о силе команды судить сложно.

– А если говорить о результатах контрольных матчей?

– Корейцы забили четыре гола и проиграли – 2:4. Это сильно (смеется). Проблемы у сборной есть, но я не могу их обсуждать – тренерам виднее.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Воронин Андрей
Комментарии (2)
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Евгений П
1507884005
Сложно судить о том,чего нет
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Жека001
1507894911
Наша сборная непредсказуемая.Она может как и удивить победой против сильного соперника,так и удивить проиграв слабому)
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