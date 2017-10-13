Силкин: «Текущая игра «Краснодара» может им стоить места в Лиге чемпионов»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что в матче 13-го тура российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и ЦСКА встретятся команды, которые претендуют на место в Лиге чемпионов по итогам текущего сезона.

«Футболисты «Краснодара» демонстрировали довольно неплохую игру в некоторых матчах сезона. А вылет из Лиги Европы после поражения от «Црвены Звезды» должен был дать им преимущество над ЦСКА, «Локомотивом» и «Зенитом», задействованными в еврокубках.

Но команда Игоря Шалимова неожиданно была бита «Зенитом» (0:2), а потом проиграла в Туле «Арсеналу» (0:1). Непонятно, почему «Краснодару» не удается стабилизировать свою игру. Но подобное чередование ярких побед и неожиданных поражений может им стоить места в Лиге чемпионов.

ЦСКА из-за загруженности в Лиге чемпионов и узкой обоймы игроков потерял очень много очков в первенстве страны. Но опыт больших побед и успешных выступлений в тяжелых условиях должен помочь команде Виктора Гончаренко в матче с «Краснодаром». Думаю, армейцы понимают, что победой в этом матче они могут существенно улучшить свои шансы в борьбе за место в Лиге чемпионов. А перерыв на игры сборных дал им нужное количество отдыха, чтобы после «Краснодара» успеть восстановиться к матчу с «Базелем», – отметил Силкин.

Матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – ЦСКА состоится в субботу, 14 октября, в 19:00 по московскому времени.