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    Силкин: «Текущая игра «Краснодара» может им стоить места в Лиге чемпионов»

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что в матче 13-го тура российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и ЦСКА встретятся команды, которые претендуют на место в Лиге чемпионов по итогам текущего сезона.

    «Футболисты «Краснодара» демонстрировали довольно неплохую игру в некоторых матчах сезона. А вылет из Лиги Европы после поражения от «Црвены Звезды» должен был дать им преимущество над ЦСКА, «Локомотивом» и «Зенитом», задействованными в еврокубках.

    Но команда Игоря Шалимова неожиданно была бита «Зенитом» (0:2), а потом проиграла в Туле «Арсеналу» (0:1). Непонятно, почему «Краснодару» не удается стабилизировать свою игру. Но подобное чередование ярких побед и неожиданных поражений может им стоить места в Лиге чемпионов.

    ЦСКА из-за загруженности в Лиге чемпионов и узкой обоймы игроков потерял очень много очков в первенстве страны. Но опыт больших побед и успешных выступлений в тяжелых условиях должен помочь команде Виктора Гончаренко в матче с «Краснодаром». Думаю, армейцы понимают, что победой в этом матче они могут существенно улучшить свои шансы в борьбе за место в Лиге чемпионов. А перерыв на игры сборных дал им нужное количество отдыха, чтобы после «Краснодара» успеть восстановиться к матчу с «Базелем», – отметил Силкин.

    Матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – ЦСКА состоится в субботу, 14 октября, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    13.10.2017 08:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +67580

      portero 13 октября 2017, 13:10

      шалимова слегка подколол .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 октября 2017, 10:30

      смена тренера должна помочь.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 13 октября 2017, 09:54

      И не только...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 13 октября 2017, 09:53

      Пока Шалимов будет числиться главным физруком -толку в игре у Краснодара не будет! Шалимову надо догонять своего друга Григоряна и Калитвинцева пока те не далеко уехали!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 13 октября 2017, 09:31

      "ЦСКА из-за загруженности в Лиге чемпионов и узкой обоймы игроков потерял очень много очков в первенстве страны."

      Узкая не то слово, так еще и травмы пол команды свалили(...
      Остается только надеяться.
      Всем здоровья и удачи В РФПЛ и тем более в ЛЧ!
      ЦВБП

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