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    Ледяхов: «Спартаку» пора уже оживать»

    Бывший тренер «Спартака» и «Ахмата» Игорь Ледяхов рассказал о том, когда –красно-белые вернутся в прежние кондиции. По его словам, команде Массимо Карреры для этого нужно выиграть 3-4 матч подряд.

    Матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Ахмат» – «Спартак» состоится в пятницу, 13 октября, в 19:30 по московскому времени.

    – После уверенной победы «Спартака» над «Уралом» Александр Мостовой удивился: «Как можно анализировать игру красно-белых по такому матчу»? Вы пока тоже не готовы сказать, что команда Карреры оживает?

    – Если «Спартак» хочет претендовать на высокие места, то по идее пора уже оживать. Красно-белые набирают кондиции.

    – И когда наберут? На носу все-таки уже 13-й тур…

    – Давайте подождем. Когда команда выиграет три-четыре матча подряд, тогда о чем-то можно будет говорить. Исчерпывающие выводы по встрече с «Уралом» действительно делать преждевременно. «Спартак» играет в этом сезоне с большими перепадами. Может победить, но может и провалиться. В общем, рано утверждать, что «Спартак» ожил.

    – Одни говорили, что «Спартак» откровенно отскочил в матче с «Ливерпулем», другие хвалили москвичей за результат, сетуя на потерю ключевых исполнителей – Промеса, Глушакова, Зе Луиша, Комбарова. Вы на чьей стороне?

    – Я бы отдал должное команде. «Спартак» играл без ведущих футболистов. И на фоне таких потерь в поединке с «Ливерпулем» красно-белые выглядели весьма неплохо. Первыми забили. Потом, конечно, можно говорить о спасениях вратарей. Но тем не менее москвичи, считаю, смотрелись достойно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.10.2017 06:54
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1367

      Taps 13 октября 2017, 18:45

      Ледяхов: «Спартаку» пора уже оживать»
      *Мёртвое умереть не может*

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 октября 2017, 10:23

      все по делу разложил.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 13 октября 2017, 07:38

      Спартак ЖИВ , Спартак БУДЕТ ЖИТЬ !!!

      1
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