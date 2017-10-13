Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ледяхов: «Спартаку» пора уже оживать»

13 октября 2017, 06:54
3

Бывший тренер «Спартака» и «Ахмата» Игорь Ледяхов рассказал о том, когда –красно-белые вернутся в прежние кондиции. По его словам, команде Массимо Карреры для этого нужно выиграть 3-4 матч подряд.

Матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Ахмат» – «Спартак» состоится в пятницу, 13 октября, в 19:30 по московскому времени.

– После уверенной победы «Спартака» над «Уралом» Александр Мостовой удивился: «Как можно анализировать игру красно-белых по такому матчу»? Вы пока тоже не готовы сказать, что команда Карреры оживает?

– Если «Спартак» хочет претендовать на высокие места, то по идее пора уже оживать. Красно-белые набирают кондиции.

– И когда наберут? На носу все-таки уже 13-й тур…

– Давайте подождем. Когда команда выиграет три-четыре матча подряд, тогда о чем-то можно будет говорить. Исчерпывающие выводы по встрече с «Уралом» действительно делать преждевременно. «Спартак» играет в этом сезоне с большими перепадами. Может победить, но может и провалиться. В общем, рано утверждать, что «Спартак» ожил.

– Одни говорили, что «Спартак» откровенно отскочил в матче с «Ливерпулем», другие хвалили москвичей за результат, сетуя на потерю ключевых исполнителей – Промеса, Глушакова, Зе Луиша, Комбарова. Вы на чьей стороне?

– Я бы отдал должное команде. «Спартак» играл без ведущих футболистов. И на фоне таких потерь в поединке с «Ливерпулем» красно-белые выглядели весьма неплохо. Первыми забили. Потом, конечно, можно говорить о спасениях вратарей. Но тем не менее москвичи, считаю, смотрелись достойно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Ледяхов Игорь
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1507869535
Спартак ЖИВ , Спартак БУДЕТ ЖИТЬ !!!
Ответить
OfaZavr
1507879413
все по делу разложил.
Ответить
Taps
1507909533
Ледяхов: «Спартаку» пора уже оживать» *Мёртвое умереть не может*
Ответить
Главные новости
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
2
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
1
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
3
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
5
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
1
Джорджина объяснила, почему их свадьба с Роналду прошла в гостиной собственного дома
10:37
2
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
4
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
6
Все новости
Все новости
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
1
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
2
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
1
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
6
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
7
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
19
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
3
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
18
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
1
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
8
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
10
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
79
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
3
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
40
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+