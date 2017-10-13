Ледяхов: «Спартаку» пора уже оживать»

Бывший тренер «Спартака» и «Ахмата» Игорь Ледяхов рассказал о том, когда –красно-белые вернутся в прежние кондиции. По его словам, команде Массимо Карреры для этого нужно выиграть 3-4 матч подряд.

Матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Ахмат» – «Спартак» состоится в пятницу, 13 октября, в 19:30 по московскому времени.

– После уверенной победы «Спартака» над «Уралом» Александр Мостовой удивился: «Как можно анализировать игру красно-белых по такому матчу»? Вы пока тоже не готовы сказать, что команда Карреры оживает?

– Если «Спартак» хочет претендовать на высокие места, то по идее пора уже оживать. Красно-белые набирают кондиции.

– И когда наберут? На носу все-таки уже 13-й тур…

– Давайте подождем. Когда команда выиграет три-четыре матча подряд, тогда о чем-то можно будет говорить. Исчерпывающие выводы по встрече с «Уралом» действительно делать преждевременно. «Спартак» играет в этом сезоне с большими перепадами. Может победить, но может и провалиться. В общем, рано утверждать, что «Спартак» ожил.

– Одни говорили, что «Спартак» откровенно отскочил в матче с «Ливерпулем», другие хвалили москвичей за результат, сетуя на потерю ключевых исполнителей – Промеса, Глушакова, Зе Луиша, Комбарова. Вы на чьей стороне?

– Я бы отдал должное команде. «Спартак» играл без ведущих футболистов. И на фоне таких потерь в поединке с «Ливерпулем» красно-белые выглядели весьма неплохо. Первыми забили. Потом, конечно, можно говорить о спасениях вратарей. Но тем не менее москвичи, считаю, смотрелись достойно.