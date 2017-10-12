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    Сборная Италии в случае выхода на ЧМ-2018 планирует тренироваться на базе «Локомотива»

    Сборная Италии выбрала место базирования на время чемпионата мира-2018, куда, правда, команда еще не отобралась. В случае успешного результата в стыковых матчах «скуадра адзурра» планирует тренироваться в Баковке – на базе московского «Локомотива».

    При этом команда Джампьеро Вентуры не намерена жить там – будет приезжать только на занятия, а ночевать итальянцы планируют в одном из московских или подмосковных отелей.

    Жеребьевка стыковых матчей состоится 17 октября, а сами игры – в первой половине ноября.

    Источник: Р-Спорт

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    12.10.2017 21:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 13 октября 2017, 05:18

      ни фига будете жить где скажут

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 12 октября 2017, 22:08

      Хороший выбор

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