Сборная Италии в случае выхода на ЧМ-2018 планирует тренироваться на базе «Локомотива»

Сборная Италии выбрала место базирования на время чемпионата мира-2018, куда, правда, команда еще не отобралась. В случае успешного результата в стыковых матчах «скуадра адзурра» планирует тренироваться в Баковке – на базе московского «Локомотива».

При этом команда Джампьеро Вентуры не намерена жить там – будет приезжать только на занятия, а ночевать итальянцы планируют в одном из московских или подмосковных отелей.

Жеребьевка стыковых матчей состоится 17 октября, а сами игры – в первой половине ноября.