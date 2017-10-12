Агуэро: «Хорошо, что во время аварии я был пристегнут. Иначе бы погиб»

Нападающий английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал, что помогло ему сохранить жизнь в амстердамском ДТП. Напомним, что в результате инцидента аргентинец сломал ребра.

«Оказавшись в больнице, я сразу спросил, смогу ли сыграть в ближайшем матче за «Сити». Потом задал тот же вопрос, но применительно к сборной. Ответы оказались отрицательными.

Слава Богу, что я был пристегнут ремнем безопасности. Иначе бы погиб и с вами сейчас не беседовал», – сказал Агуэро.

Ранее «Бомбардир» писал, что футболист вернулся к тренировкам.