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    Агуэро: «Хорошо, что во время аварии я был пристегнут. Иначе бы погиб»

    Нападающий английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал, что помогло ему сохранить жизнь в амстердамском ДТП. Напомним, что в результате инцидента аргентинец сломал ребра.

    «Оказавшись в больнице, я сразу спросил, смогу ли сыграть в ближайшем матче за «Сити». Потом задал тот же вопрос, но применительно к сборной. Ответы оказались отрицательными.

    Слава Богу, что я был пристегнут ремнем безопасности. Иначе бы погиб и с вами сейчас не беседовал», – сказал Агуэро.

    Ранее «Бомбардир» писал, что футболист вернулся к тренировкам.

    Источник: The Times

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    12.10.2017 20:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +53

      сашка0714 13 октября 2017, 01:04

      Здоровья

      0
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 13 октября 2017, 00:24

      Редкий случай когда ремень помог.

      0
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      Рейтинг: +12439

      Вомбат 12 октября 2017, 22:12

      Наши таксисты под кайфом редко ездят. А в Амстердаме редко НЕ ездят. Будете там, загляните таксисту в глаза прежде, чем садиться к нему.

      4
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 12 октября 2017, 21:55

      А наши вряд ли пристёгиваются. У нас же большинство от ментов это делают

      4
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson > Dimonadze 12 октября 2017, 22:13

      Судя по формулировке "Хорошо, что во время аварии я был пристегнут..." , Агуэро тоже не всегда пристегивается.

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