Агуэро вернулся к тренировкам после ДТП

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро возобновил тренировки с английской командой.

Напомним, что аргентинский форвард около двух недель назад попал в автомобильную аварию. Футболист сломал ребро.

Ранее врачи «Сити» заявляли, что Агуэро вернется в строй не раньше ноября.

В текущем сезоне на счету Агуэро семь голов и три результативные передачи в восьми матчах всех турниров.