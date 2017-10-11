Агуэро вернулся к тренировкам после ДТП

В период реабилитации надо Серхио поучить ПДД, статистику ДТП и страховых выплат.... Жизнь, она не только на поле, а вне поля другие правила...
Ребро не попа, поболит и перестанет!!...))
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро возобновил тренировки с английской командой.
Напомним, что аргентинский форвард около двух недель назад попал в автомобильную аварию. Футболист сломал ребро.
Ранее врачи «Сити» заявляли, что Агуэро вернется в строй не раньше ноября.
В текущем сезоне на счету Агуэро семь голов и три результативные передачи в восьми матчах всех турниров.