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    Агуэро вернулся к тренировкам после ДТП

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро возобновил тренировки с английской командой.

    Напомним, что аргентинский форвард около двух недель назад попал в автомобильную аварию. Футболист сломал ребро.

    Ранее врачи «Сити» заявляли, что Агуэро вернется в строй не раньше ноября.

    В текущем сезоне на счету Агуэро семь голов и три результативные передачи в восьми матчах всех турниров.

    Источник: AS

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    11.10.2017 16:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 11 октября 2017, 17:25

      В период реабилитации надо Серхио поучить ПДД, статистику ДТП и страховых выплат.... Жизнь, она не только на поле, а вне поля другие правила...
      Ребро не попа, поболит и перестанет!!...))

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > insider_retro 11 октября 2017, 18:30

      он же не сам за рулем был, не в незнании правил дело. Сел в такси , а тот в столб врезался.

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      ...
      Рейтинг: +70677

      insider_retro > OfaZavr 11 октября 2017, 18:35

      Не в то такси сел...)) Граци...

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