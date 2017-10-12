Временные трибуны стадиона в Екатеринбурге после ЧМ-2018 могут перенести в другой город

Временные трибуны, которые установлены на новом стадионе в Екатеринбурге, после проведения чемпионата мира-2018 могут быть перенесены в город Каменск-Уральский. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

«Сегодня мы рассматриваем вариант разбора этих временных трибун после чемпионата мира, чтобы затем установить их, например, в Каменске-Уральском, который может получить 10-12 тысячный стадион, где можно будет проводить соревнования по футболу высокого уровня.

При этом мы знаем, что есть порядка 15-18 тысяч болельщиков клуба «Урал», и стадион вместимостью 23 тысяч мест будет востребован для футболистов», – сказал Рапопорт.

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