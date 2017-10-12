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  • Временные трибуны стадиона в Екатеринбурге после ЧМ-2018 могут перенести в другой город

Временные трибуны стадиона в Екатеринбурге после ЧМ-2018 могут перенести в другой город

12 октября 2017, 15:12
4

Временные трибуны, которые установлены на новом стадионе в Екатеринбурге, после проведения чемпионата мира-2018 могут быть перенесены в город Каменск-Уральский. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

«Сегодня мы рассматриваем вариант разбора этих временных трибун после чемпионата мира, чтобы затем установить их, например, в Каменске-Уральском, который может получить 10-12 тысячный стадион, где можно будет проводить соревнования по футболу высокого уровня.

При этом мы знаем, что есть порядка 15-18 тысяч болельщиков клуба «Урал», и стадион вместимостью 23 тысяч мест будет востребован для футболистов», – сказал Рапопорт.

В Англии обсмеяли новый стадион в Екатеринбурге

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Урал
Комментарии (4)
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Chesn0k
1507815622
Соревнования высокого уровня в Каменске?
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la verdad
1507825181
Ага))) Как спортивные объекты из Сочи:))) Давай рассказывай....
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трениришко
1507827964
что за долбаебы у нас работают, не что бы Краснодару ЧМ отдать, нет нужно народное бабло распилить.
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Отчаянный Пердун
1507837147
а потом могут и стадион перевести. например в подмосковье.
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