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    Временные трибуны стадиона в Екатеринбурге после ЧМ-2018 могут перенести в другой город

    Временные трибуны, которые установлены на новом стадионе в Екатеринбурге, после проведения чемпионата мира-2018 могут быть перенесены в город Каменск-Уральский. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

    «Сегодня мы рассматриваем вариант разбора этих временных трибун после чемпионата мира, чтобы затем установить их, например, в Каменске-Уральском, который может получить 10-12 тысячный стадион, где можно будет проводить соревнования по футболу высокого уровня.

    При этом мы знаем, что есть порядка 15-18 тысяч болельщиков клуба «Урал», и стадион вместимостью 23 тысяч мест будет востребован для футболистов», – сказал Рапопорт.

    В Англии обсмеяли новый стадион в Екатеринбурге

    Источник: ТАСС

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    12.10.2017 15:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 12 октября 2017, 22:39

      а потом могут и стадион перевести. например в подмосковье.

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      Рейтинг: +527

      трениришко 12 октября 2017, 20:06

      что за долбаебы у нас работают, не что бы Краснодару ЧМ отдать, нет нужно народное бабло распилить.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 12 октября 2017, 19:19

      Ага))) Как спортивные объекты из Сочи:))) Давай рассказывай....

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 12 октября 2017, 16:40

      Соревнования высокого уровня в Каменске?

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