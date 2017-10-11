Черчесов: «Габулов хорошо себя показывает, почему сборная должна отказаться от него?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил присутствие в команде вратаря тульского «Арсенала» Владимира Габулова. По мнению специалиста, игрок хорошо себя показывает.

«Я недавно где-то читал, что его называют дядькой сборной России, но у нас не комсомольская организация.

Нам нужен вратарь. Он великолепно в том году играл и в этом показывает соответствующие показатели. Почему мы должны отказаться от игрока, который хорошо себя показывает и на поле, и за его пределами? Он также знает определенные нюансы игры за сборную.

У нас нет как такового разделения на первого, второго или третьего вратаря. Есть определенная иерархия, но разделения нет», – сказал тренер в эфире телеканала «Россия 24».

Габулов выступает за сборную с 2007 года.