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    Черчесов: «Габулов хорошо себя показывает, почему сборная должна отказаться от него?»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил присутствие в команде вратаря тульского «Арсенала» Владимира Габулова. По мнению специалиста, игрок хорошо себя показывает.

    «Я недавно где-то читал, что его называют дядькой сборной России, но у нас не комсомольская организация.

    Нам нужен вратарь. Он великолепно в том году играл и в этом показывает соответствующие показатели. Почему мы должны отказаться от игрока, который хорошо себя показывает и на поле, и за его пределами? Он также знает определенные нюансы игры за сборную.

    У нас нет как такового разделения на первого, второго или третьего вратаря. Есть определенная иерархия, но разделения нет», – сказал тренер в эфире телеканала «Россия 24».

    Габулов выступает за сборную с 2007 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2017 18:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 октября 2017, 18:52

      Для некоторых комментаторов: я бы тоже выбрал именно этих трёх вратарей, хотя родился и живу уже 55 лет в Москве, и в "аулах" никогда не жил. Стыдно признаться, но в них я даже не бывал, хотя в школьные годы как турист посещал Дербент, Махачкалу и Баку. Дербентская крепость оставила в моей памяти неизгладимые впечатления. Равно как и Зелёный театр в Баку.

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 12 октября 2017, 08:29

      Еще и сыграет на чм

      0
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 11 октября 2017, 21:58

      А как же Денисов ? И какого куя Тарасов там делает ?

      1
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      Рейтинг: +2626

      yorgenbarenz 11 октября 2017, 21:48

      Да,ладно.Мы все прекрасно понимаем и не переживаем.Вратари в нашей стране прекрасные.Можешь ещё троих со своего аула заявить.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 октября 2017, 20:26

      таскает его везде а на игру не ставит

      1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 11 октября 2017, 18:55

      земляк...

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      Рейтинг: +23

      Tony_93 11 октября 2017, 18:36

      В таблицу глянь умник - 1й Лунев, 2ы Акинфеев и Нигматуллин и на 3ем Гилерме и кто там из Ростова вратарь

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