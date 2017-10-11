Черчесов: «Габулов хорошо себя показывает, почему сборная должна отказаться от него?»

Для некоторых комментаторов: я бы тоже выбрал именно этих трёх вратарей, хотя родился и живу уже 55 лет в Москве, и в "аулах" никогда не жил. Стыдно признаться, но в них я даже не бывал, хотя в школьные годы как турист посещал Дербент, Махачкалу и Баку. Дербентская крепость оставила в моей памяти неизгладимые впечатления. Равно как и Зелёный театр в Баку.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил присутствие в команде вратаря тульского «Арсенала» Владимира Габулова. По мнению специалиста, игрок хорошо себя показывает.
«Я недавно где-то читал, что его называют дядькой сборной России, но у нас не комсомольская организация.
Нам нужен вратарь. Он великолепно в том году играл и в этом показывает соответствующие показатели. Почему мы должны отказаться от игрока, который хорошо себя показывает и на поле, и за его пределами? Он также знает определенные нюансы игры за сборную.
У нас нет как такового разделения на первого, второго или третьего вратаря. Есть определенная иерархия, но разделения нет», – сказал тренер в эфире телеканала «Россия 24».
Габулов выступает за сборную с 2007 года.