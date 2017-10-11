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    Защитник сборной Португалии пообещал выиграть чемпионат мира в России

    Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва заявил, что его команда готова повторить свой путь на Евро-2016 и в России на чемпионате мира-2018.

    «Фернанду Сантуш вселяет во всех игроков сборной Португалии огромную уверенность в своих силах. Он в любой ситуации выступает на нашей стороне.

    Наши цели? Мы всегда стараемся побеждать, как это было на Евро-2016. Теперь попытается выиграть и чемпионат мира», – сказал Силва.

    Напомним, что в финале Евро-2018 португальцы обыграли сборную Франции со счетом 1:0.

    Источник: FourFourTwo

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    11.10.2017 10:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 11 октября 2017, 14:28

      Это круто

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 11 октября 2017, 14:19

      Такой случайности как на ЕВРО больше не будет.есть более сильные и достойные

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 11 октября 2017, 13:50

      Вы заколебали! ГДЕ ОН ПООБЕЩАЛ ВЫИГРАТЬ?
      Невменяемые??
      Или вы так обещания даете: "Ну я постараюсь.."??

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 11 октября 2017, 12:28

      Максимум 1/4

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 11 октября 2017, 12:19

      Когда наши чиновники обещают, все понимают, что они идиоты.. А тут...теоретически.. возможно конечно..

      0
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