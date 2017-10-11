Защитник сборной Португалии пообещал выиграть чемпионат мира в России

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва заявил, что его команда готова повторить свой путь на Евро-2016 и в России на чемпионате мира-2018.

«Фернанду Сантуш вселяет во всех игроков сборной Португалии огромную уверенность в своих силах. Он в любой ситуации выступает на нашей стороне.

Наши цели? Мы всегда стараемся побеждать, как это было на Евро-2016. Теперь попытается выиграть и чемпионат мира», – сказал Силва.

Напомним, что в финале Евро-2018 португальцы обыграли сборную Франции со счетом 1:0.