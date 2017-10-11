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    Уругвай, Аргентина и Колумбия вышли на ЧМ-2018. Чили не сыграет на турнире

    В заключительном туре отборочного турнира чемпионата мира-2018 состоялось пять матчей в зоне КОНМЕБОЛ. Сборная Аргентины благодаря хет-трику Лионеля Месси выиграла в Эквадоре, Бразилия разгромила Чили, Уругвай забил шесть мячей в игре с Боливией, два из которых – в свои ворота, Парагвай уступил Венесуэле, а перуанцы и колумбийцы сыграли вничью.

    Таким образом, будущим летом на ЧМ в России сыграют Уругвай, Аргентина и Колумбия. Команда Перу встретится с Новой Зеландией в стыковых матчах в ноябре. Чили пропустит ЧМ-2018.

    Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 18 тур

    Эквадор – Аргентина – 1:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – Ибарра, 1; 1:1 – Месси, 12; 1:2 – Месси, 20; 1:3 – Месси, 62.

    Перу – Колумбия – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Хамес, 56; 1:1 – Герреро, 76.

    Парагвай – Венесуэла – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Эррера, 84.

    Уругвай – Боливия – 4:2 (2:1)

    Гол: 0:1 – Силва, 24 (авт.); 1:1 – Касерес, 39; 2:1 – Кавани, 42; 3:1 – Суарес 60; 4:1 – Суарес, 76; 4:2 – Годин, 79 (авт.).

    Бразилия – Чили – 3:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Паулиньо, 55; 2:0 – Жезус, 57; 3:0 – Жезус, 90.

    Календарь отборочного турнира ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

    Таблица отборочного турнира ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

    Хет-трик Месси в Эквадоре вытащил Аргентину на ЧМ-2018. Чили и США в Россию не приедут. Обзор безумной ночи

    К нам приедут Месси и Роналду! Какие сборные уже точно попали на ЧМ-2018

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2017 04:59
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2343

      CSKA471 11 октября 2017, 14:08

      Таким образом, будущим летом на ЧМ в России сыграют Уругвай, Аргентина и Колумбия. Команда Перу встретится с Новой Зеландией в стыковых матчах в ноябре. Чили пропустит ЧМ-2018.
      А сборная Бразилии видимо сыграет на чемпионате Бразилии

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 11 октября 2017, 12:35

      Да уж, остается посочувствовать чилийским болелам, команда одной ногой была на ЧМ и сами все упустили.

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      Рейтинг: +117

      Tonka88 11 октября 2017, 10:18

      Таблица кривая и в результатах матчах задвоение, а где-то и затроение авторов забитых мячей. Походу админы всю ночь отмечали выход Аргентины )

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 11 октября 2017, 09:54

      Поправьте таблицу!Не вводите в заблуждение!Жаль что Чили не будет.А Месси молодец,на пару с Ди Марией всю игру сделал!

      0
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      Рейтинг: +7736

      mihail200606 11 октября 2017, 08:54

      Блин, голландия и чили это потеря...

      2
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 11 октября 2017, 08:09

      У Чили 8 побед и разница мячей +1, у перуанцев 7 побед и зарница -1.... почему Перу?

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon > 4agaaa 11 октября 2017, 08:45

      Это у Чили -1... не нужно было 3-0 сливать

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 11 октября 2017, 06:50

      Да

      0
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 11 октября 2017, 06:44

      жалко что чилийцев не будет они по круче многих европейцев

      4
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 11 октября 2017, 06:21

      бразилия тоже уперлась рогом

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 11 октября 2017, 06:19

      Хотел бы я сказать, что Перуанцы прошли на чемпионат мира, но теперь в составе Новой Зеландии, есть - Крис Вуд . . . так что исключать неожиданностей не стоит . . .

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      Рейтинг: +10

      Жак-Энтони > Аристократ Олжик 15 октября 2017, 01:15

      И чё, как будто он супер топ нап, да неплохой, да и один он мало чё сделает, как по мне перу разъе*ёт, блин они с аргентиной в 2х матчах не проиграли, и вообще в таком турнире сложном выглядели очень неплохо, а НЗ даже наши днори обыгрывали в сухую)

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