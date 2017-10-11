Уругвай, Аргентина и Колумбия вышли на ЧМ-2018. Чили не сыграет на турнире

В заключительном туре отборочного турнира чемпионата мира-2018 состоялось пять матчей в зоне КОНМЕБОЛ. Сборная Аргентины благодаря хет-трику Лионеля Месси выиграла в Эквадоре, Бразилия разгромила Чили, Уругвай забил шесть мячей в игре с Боливией, два из которых – в свои ворота, Парагвай уступил Венесуэле, а перуанцы и колумбийцы сыграли вничью.

Таким образом, будущим летом на ЧМ в России сыграют Уругвай, Аргентина и Колумбия. Команда Перу встретится с Новой Зеландией в стыковых матчах в ноябре. Чили пропустит ЧМ-2018.

Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 18 тур

Эквадор – Аргентина – 1:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Ибарра, 1; 1:1 – Месси, 12; 1:2 – Месси, 20; 1:3 – Месси, 62.

Перу – Колумбия – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Хамес, 56; 1:1 – Герреро, 76.

Парагвай – Венесуэла – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Эррера, 84.

Уругвай – Боливия – 4:2 (2:1)

Гол: 0:1 – Силва, 24 (авт.); 1:1 – Касерес, 39; 2:1 – Кавани, 42; 3:1 – Суарес 60; 4:1 – Суарес, 76; 4:2 – Годин, 79 (авт.).

Бразилия – Чили – 3:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Паулиньо, 55; 2:0 – Жезус, 57; 3:0 – Жезус, 90.

Календарь отборочного турнира ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

Таблица отборочного турнира ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

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