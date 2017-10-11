Лукаку – в четырех голах от звания лучшего бомбардира в истории сборной Бельгии

ну вот а его даже в список на золотой мяч не внесли.
Сборная Бельгии в матче 10-го тура отборочного турнира обыграла команду Кипра со счетом 4:0.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку отличился на 78-й минуте. Форвард забил 28-й гол в 67-м матче за национальную команду.
Рекорд результативности сборной Бельгии принадлежит Бернару Ворхофу, выступавшему с 1928 по 1940 год. На его счету 31 мяч.
Лукаку дебютировал за сборную в 2010 году в возрасте 17-ти лет.
В текущем клубном сезоне на его счету 11 голов и одна результативная передача в 10-ти матчах всех турниров. Он пополнил состав команды Жозе Моуринью в июле, перейдя из «Эвертона» за 84,7 миллиона евро.