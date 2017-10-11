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    Лукаку – в четырех голах от звания лучшего бомбардира в истории сборной Бельгии

    Сборная Бельгии в матче 10-го тура отборочного турнира обыграла команду Кипра со счетом 4:0.

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку отличился на 78-й минуте. Форвард забил 28-й гол в 67-м матче за национальную команду.

    Рекорд результативности сборной Бельгии принадлежит Бернару Ворхофу, выступавшему с 1928 по 1940 год. На его счету 31 мяч.

    Лукаку дебютировал за сборную в 2010 году в возрасте 17-ти лет.

    В текущем клубном сезоне на его счету 11 голов и одна результативная передача в 10-ти матчах всех турниров. Он пополнил состав команды Жозе Моуринью в июле, перейдя из «Эвертона» за 84,7 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2017 01:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 октября 2017, 11:23

      ну вот а его даже в список на золотой мяч не внесли.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC > OfaZavr 11 октября 2017, 11:25

      Будет продолжать так играть - внесут!

      2
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 11 октября 2017, 04:57

      Ждём!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +313

      38 попугаев 11 октября 2017, 02:17

      Должно случится что то необычайное что бы Лукаку не стал лучшим бомбардиром сборной!

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