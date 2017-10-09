На встречу между сборными России и Ирана продано 23 тысячи билетов

В Казани продолжается продажа билетов на товарищеский поединок между сборными России и Ирана. На данный момент их реализовано 23 тысячи.

Стоимость билетов составляет 900 и 1200 рублей. Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что часть билетов раздается бесплатно.

«Мы ожидаем до 25 тысяч болельщиков. Да, некоторые билеты раздавались бесплатно, но в этом ничего странного – это наша обычная билетная программа, мы хотим, чтобы люди приходили на стадион. Какой-то конкретной квоты нет.

Сложно сказать, сколько будет иранских болельщиков, но с учетом того, что в городе есть община и консульство страны, ожидаем человек 100-200», – сказал пресс-атташе РФС Игорь Владимиров.

Матч Россия – Иран состоится на стадионе «Казань-Арена» во вторник, 10 октября. Начало – в 19:00 московскому времени.