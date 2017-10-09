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    На встречу между сборными России и Ирана продано 23 тысячи билетов

    В Казани продолжается продажа билетов на товарищеский поединок между сборными России и Ирана. На данный момент их реализовано 23 тысячи.

    Стоимость билетов составляет 900 и 1200 рублей. Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что часть билетов раздается бесплатно.

    «Мы ожидаем до 25 тысяч болельщиков. Да, некоторые билеты раздавались бесплатно, но в этом ничего странного – это наша обычная билетная программа, мы хотим, чтобы люди приходили на стадион. Какой-то конкретной квоты нет.

    Сложно сказать, сколько будет иранских болельщиков, но с учетом того, что в городе есть община и консульство страны, ожидаем человек 100-200», – сказал пресс-атташе РФС Игорь Владимиров.

    Матч Россия – Иран состоится на стадионе «Казань-Арена» во вторник, 10 октября. Начало – в 19:00 московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    09.10.2017 13:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1015

      г.Онега 9 октября 2017, 22:48

      округлить выйдет 23ляма рублей)) не хило ,я бы сходил

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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 9 октября 2017, 14:34

      Победы!!!

      0
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 9 октября 2017, 13:40

      Нефутбольная ты моя страна....

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