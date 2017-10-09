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    Варан видит Зидана у руля сборной Франции

    Защитник «Реала» Рафаэль Варан уверен, что главный тренер мадридцев Зинедин Зидан обладает всеми нужными качествами, чтобы однажды возглавить сборную Франции.

    «Почему бы и нет? Он отлично справляется сейчас со своими обязанностями в «Реале». Зидан уже показал свои профессиональные качества как тренер. Кроме того, Зидан был великим футболистом.

    Сравнить Зидана и Дешама? Они похожи в некоторых моментах. Они оба сделали достойную карьеру футболиста, обладают большим опытом. И оба обладают необходимым хладнокровием для того, чтобы справляться с серьезными вызовами на самом высоком уровне», – заявил Варан.

    Напомним, что Зидан возглавляет «Реал» с января 2016 года, где он сменил Рафаэля Бенитеса.

    Источник: Marca

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    09.10.2017 07:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 9 октября 2017, 10:01

      Думаю в свое время он сборную будет тренировать.

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