Сборная России обыграла Южную Корею. Скончался Константин Сарсания. Дайджест событий дня

Представитель МИД Великобритании: «Российские фанаты известны экстремальным уровнем жестокости»

Представитель МИД Великобритании Марк Робертс предупреждает местных фанатов, что во время чемпионата мира-2018 они могут пострадать от действий российских болельщиков.

«Фанаты в России являются большой угрозой во время проведения ЧМ, несмотря на все действия властей в сторону нейтрализации нежелательных проявлений. Если вспомнить взаимоотношения двух сторон во время Евро-2016, то столкновения, подобные марсельским, могут состояться и в России. Там болельщики способны на экстремальный уровень жестокости», – считает Робертс.

Роман Широков покинул РФС

Бывший футболист сборной России Роман Широков перестал быть членом комитета профессионального футбола РФС. Решение по этому поводу приняло Бюро Исполкома организации. Одно из мест в комитете теперь будет занимать генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

СМИ: Широков стал спортивным директором «Динамо»

Озил в случае ухода из «Арсенала» хотел бы перейти в «Барселону», «Реал» или «Манчестер Юнайтед»

Стали известны предпочтительные варианты продолжения карьеры полузащитника английского «Арсенала» Месута Озила на случай, если ему придется покинуть стан «канониров». Так, немец готов рассматривать предложения от трех клубов: «Барселоны» и «Реала», а также «Манчестер Юнайтед». Предполагается, что предварительный контракт с кем-то из этих команд будет подписан уже зимой, а переход на правах свободного агента состоится летом.

Напомним, что «пушкари» не хотят продолжать трудовые отношения с Озилом из-за его высоких требований по зарплате.

Роналду хочет покинуть «Реал» по окончании сезона

Атакующий игрок мадридского «Реала» Криштиану Роналду не планирует оставаться в команде на следующий сезон. Португалец намерен перейти в другую команду будущим летом. Одной из причин такого желания Роналду является пассивная позиция «сливочных» по отношению к обвинениям в адрес игрока в неуплате налогов. По мнению спортсмена, клуб должен выступать в защиту игрока, а не отмалчиваться.

Руни приступил к общественным работам в доме престарелых

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни приступил к общественным работам. Сообщается, что Руни красил скамейки в саду дома престарелых, который находится недалеко от его особняка. Напомним, что 31-летнему англичанину назначены 100 часов общественных работ за вождение в нетрезвом виде.

Калитвинцев уволен из «Динамо», команду возглавил Хохлов

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев отправлен в отставку. Исполняющим обязанности главного тренера назначен бывший футболист бело-голубых Дмитрий Хохлов. Сегодня состоялось собрание, на котором игрокам объявили о данных перестановках.

Неймар попросил УЕФА исключить «Барселону» из Лиги чемпионов

Бывший нападающий «Барселоны» Неймар, выступающий ныне за «ПСЖ», обратился в УЕФА и попросил исключить каталонцев из текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Тем не менее организация быстро отклонила данную просьбу. Бразилец поступил подобным образом следуя советам своих адвокатов после того, сине-гранатовые отказались выплачивать ему 26 миллионов евро за продление соглашения в прошлом году.

Почему я рад уходу Неймара в Париж. И почему этот трансфер изменит футбол

«ПСЖ» рассматривает Жардима как одного из кандидатов на пост главного тренера

«ПСЖ» может сменить Унаи Эмери на посту главного тренера команды по окончании нынешнего сезона. Как сообщалось ранее, испанец будет уволен, если не выведет парижан как минимум в полуфинал Лиги чемпионов. Одним из претендентов является Леонарду Жардим, возглавляющий «Монако». В минувшем сезоне португальский специалист привел монегасков к чемпионству в Лиге 1 и дошел с ними до 1/2 финала самого престижного европейского клубного турнира.

Текущее соглашение Жардима с «Монако» рассчитано до лета 2020 года.

Голы Смолова, Миранчука и «дубль» Ю-Ена принесли России победу над Южной Кореей

Cборная России в товарищеском матче переиграла Южную Кореи.

1:0 – Смолов, 44

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2:0 – Ким Ю-Ен, 55 (в свои ворота)

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3:0 – Ким Ю-Ен, 57 (в свои ворота)

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4:0 – Ал. Миранчук, 83

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4:1 – Кен-Вон, 87

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4:2 – Донь-Вон, 90+3

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Россия уничтожила Южную Корею. Теперь у нас все хорошо?

Корейцы забили больше россиян. Но мы победили

Скончался Константин Сарсания

Сегодня, 7 октября, из жизни ушел спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Константин Сарсания. Причины кончины футбольного функционера пока не сообщаются.

Умер спортивный директор «Зенита». Он был одним из лучших менеджеров в русском футболе

Фото: Р-Спорт – РИА Новости, globallookpress