«Арсенал» готов продать Озила из-за высоких запросов по зарплате

Руководство «Арсенала» готово всерьез рассмотреть предложения о продаже полузащитника Месута Озила в ближайшее январское трансферное окно. Учитывая, что его контракт с клубом рассчитан до середины 2018 года, то уже летом будущего года Озил сможет покинуть «Арсенал» в качестве свободного агента.

Известно, что 28-летний футболист сборной Германии готов продлить действующее соглашение при условии, что ему будет предложена зарплата в 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Такой вариант не устраивает руководство лондонского клуба.

Напомним, что Озил стал игроком «Арсенала» в 2013 году, перейдя из «Реала» за 47 миллионов евро.