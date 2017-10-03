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    «Арсенал» готов продать Озила из-за высоких запросов по зарплате

    Руководство «Арсенала» готово всерьез рассмотреть предложения о продаже полузащитника Месута Озила в ближайшее январское трансферное окно. Учитывая, что его контракт с клубом рассчитан до середины 2018 года, то уже летом будущего года Озил сможет покинуть «Арсенал» в качестве свободного агента.

    Известно, что 28-летний футболист сборной Германии готов продлить действующее соглашение при условии, что ему будет предложена зарплата в 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Такой вариант не устраивает руководство лондонского клуба.

    Напомним, что Озил стал игроком «Арсенала» в 2013 году, перейдя из «Реала» за 47 миллионов евро.

    Источник: Mirror.co.uk

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    03.10.2017 10:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +421

      LMI 3 октября 2017, 16:10

      Никакие 350 кусков он не стоит, слюнтяй

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 3 октября 2017, 11:47

      ага, только вот кому он будет нужен ... он уже не тот

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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 3 октября 2017, 11:20

      вот бл@ть скряги!!! думают, наверно, что Уилшер восстал из мертвых! ненавижу смотреть футбол по четвергам!

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      Рейтинг: +23

      Tony_93 > ruverzema29rus 3 октября 2017, 14:38

      Так он тоже уходить собирается

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