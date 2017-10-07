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    СМИ: Широков стал спортивным директором «Динамо»

    Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА и сборной России Роман Широков занял пост спортивного директора «Динамо». Ранее стало известно, что 36-летний игрок покинул комитет профессионального футбола РФС.

    В сентябре Широков был назначен советником на общественных началах председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимира Стржалковского.

    Сегодня СМИ сообщили, что Юрия Калитвинцева в должности главного тренера бело-голубых сменил Дмитрий Хохлов.

    После 12-ти туров «Динамо» располагается на 15-м месте в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.10.2017 12:13
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 8 октября 2017, 09:18

      бана- банана мама в Жопу выебли Широкова Романа...... не забыть.... какая то он проститутка.... и языком мелит херню....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 8 октября 2017, 08:24

      Новую команду собирают? Интересно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      okolofutbola 7 октября 2017, 22:08

      Пошла по рукам,блудливая....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11358

      alp 7 октября 2017, 20:06

      пусь в фнл сидят, епт...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 октября 2017, 18:48

      ну теперь точно с таким персонажем обратно в ФНЛ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100949

      zigbert 7 октября 2017, 15:43

      Куда его выедет кривая на этот раз, не знает никто ,да пожалуй и он сам?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +749

      rammax fcsm 7 октября 2017, 15:34

      трепливая крыса добьёт мусор... пердив без вариантов...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1367

      Taps 7 октября 2017, 15:23

      Неплохая карьера.
      Звиздеть будет меньше ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 7 октября 2017, 14:57

      Только в Динамо его не было

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      multi1984 7 октября 2017, 14:49

      Зарплата видимо не меньше,чем у Погребняка.

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