СМИ: Широков стал спортивным директором «Динамо»

бана- банана мама в Жопу выебли Широкова Романа...... не забыть.... какая то он проститутка.... и языком мелит херню....
Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА и сборной России Роман Широков занял пост спортивного директора «Динамо». Ранее стало известно, что 36-летний игрок покинул комитет профессионального футбола РФС.
В сентябре Широков был назначен советником на общественных началах председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимира Стржалковского.
Сегодня СМИ сообщили, что Юрия Калитвинцева в должности главного тренера бело-голубых сменил Дмитрий Хохлов.
После 12-ти туров «Динамо» располагается на 15-м месте в турнирной таблице РФПЛ.