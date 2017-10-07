СМИ: Широков стал спортивным директором «Динамо»

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА и сборной России Роман Широков занял пост спортивного директора «Динамо». Ранее стало известно, что 36-летний игрок покинул комитет профессионального футбола РФС.

В сентябре Широков был назначен советником на общественных началах председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимира Стржалковского.

Сегодня СМИ сообщили, что Юрия Калитвинцева в должности главного тренера бело-голубых сменил Дмитрий Хохлов.

После 12-ти туров «Динамо» располагается на 15-м месте в турнирной таблице РФПЛ.