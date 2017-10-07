Отбор на ЧМ-2018. Швеция забила восемь голов Люксембургу и не пропустила; Берг оформил покер, Гранквист – дубль

Сборная Швеции в рамках отборочного цикла к чемпионату мира-2018 не заметила проблем во встрече с Люксембургом. Скандинавы забили в ворота соперника восемь голов. Покер оформил Маркус Берг.

Желто-синие как минимум на несколько часов возглавили свою группу.

Отбор на ЧМ-2018. Европа. Группа А. 9-й тур

Швеция – Люксембург – 8:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Гранквист, 10 (с пенальти); 2:0 – Берг, 18; 3:0 – Берг, 37; 4:0 – Берг, 54; 5:0 – Лустиг, 60; 6:0 – Гранквист, 67 (с пенальти), 7:0 – Берг, 71; 8:0 – Тойвонен, 76.

Календарь европейского отбора

Турнирные таблицы европейского отбора