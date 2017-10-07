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    Отбор на ЧМ-2018. Швеция забила восемь голов Люксембургу и не пропустила; Берг оформил покер, Гранквист – дубль

    Сборная Швеции в рамках отборочного цикла к чемпионату мира-2018 не заметила проблем во встрече с Люксембургом. Скандинавы забили в ворота соперника восемь голов. Покер оформил Маркус Берг.

    Желто-синие как минимум на несколько часов возглавили свою группу.

    Отбор на ЧМ-2018. Европа. Группа А. 9-й тур

    Швеция – Люксембург – 8:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Гранквист, 10 (с пенальти); 2:0 – Берг, 18; 3:0 – Берг, 37; 4:0 – Берг, 54; 5:0 – Лустиг, 60; 6:0 – Гранквист, 67 (с пенальти), 7:0 – Берг, 71; 8:0 – Тойвонен, 76.

    Календарь европейского отбора

    Турнирные таблицы европейского отбора

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2017 20:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22

      EURO555 8 октября 2017, 19:57

      Мне интересно! Если сборная Украины пробьётся на ЧМ-2018, их пустят в Россию?

      0
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 7 октября 2017, 21:25

      Краснодар рулит! Гранквист молодец !

      1
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 7 октября 2017, 21:14

      Всё тюльпаны!! Пиши пропало!! А всё началось с ничьей в швеции... когда могли добить главного конкурента - обкекались!! теперь нужно и белорусов и шведов в 11:0 лупить... да ну вас ... ну слов нет... бл..одни эмоции негативные!!
      Евро из-за вас смотрел через день ( точнее из-за того что вас там нет).. и ЧМ что-ли??
      СУК....ааа ( крик душииии) .. за кого болеть то??? Очнитесь уже тюльпаны!! Хоть на турниры попадайте вашу машу!!!

      2
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      Рейтинг: +313

      MrSmit 7 октября 2017, 21:10

      Голландия прощай.

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