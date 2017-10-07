ФНЛ. «Енисей» разгромил «Химки», «Авангард» в гостях переиграл «Сибирь»

В поединке 17-го тура ФНЛ «Енисей» в родных стенах нанес разгромное поражение «Химкам». Красноярцы продолжаю лидировать в турнирной таблице.
В другой встрече «Сибирь» на своем поле уступила «Авангарду», играя с 35-й минуты в меньшинстве после удаления защитника Максима Плопы.
Первенство ФНЛ. 17-й тур
Голы: 1:0 – Кутьин, 43; 1:1 – Тюнин, 45.2:1 – Козлов, 52; 3:1 – Чичерин, 56; 4:1 – Рожков, 79.
Голы: 0:1 – Коробов, 35 (с пенальти); 0:2 – Митасов, 44.
Удаление: Плопа, 35 – нет.
Источник: Бомбардир.ру