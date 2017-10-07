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    ФНЛ. «Енисей» разгромил «Химки», «Авангард» в гостях переиграл «Сибирь»

    В поединке 17-го тура ФНЛ «Енисей» в родных стенах нанес разгромное поражение «Химкам». Красноярцы продолжаю лидировать в турнирной таблице.

    В другой встрече «Сибирь» на своем поле уступила «Авангарду», играя с 35-й минуты в меньшинстве после удаления защитника Максима Плопы.

    Первенство ФНЛ. 17-й тур

    Енисей – Химки – 4:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Кутьин, 43; 1:1 – Тюнин, 45.2:1 – Козлов, 52; 3:1 – Чичерин, 56; 4:1 – Рожков, 79.

    Сибирь – Авангард – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Коробов, 35 (с пенальти); 0:2 – Митасов, 44.

    Удаление: Плопа, 35 – нет.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2017 14:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 октября 2017, 18:58

      Молодец Дмитрий! Давай Енисей в РФПЛ!

      1
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 7 октября 2017, 15:37

      Енисей, ведомый рулевым, уверенно и солидно набирает очки!.. Так держать!!..

      1
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 7 октября 2017, 15:22

      Поздравления Д. Аленичеву !

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