ФНЛ. «Енисей» разгромил «Химки», «Авангард» в гостях переиграл «Сибирь»

В поединке 17-го тура ФНЛ «Енисей» в родных стенах нанес разгромное поражение «Химкам». Красноярцы продолжаю лидировать в турнирной таблице.

В другой встрече «Сибирь» на своем поле уступила «Авангарду», играя с 35-й минуты в меньшинстве после удаления защитника Максима Плопы.

Первенство ФНЛ. 17-й тур

Енисей – Химки – 4:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Кутьин, 43; 1:1 – Тюнин, 45.2:1 – Козлов, 52; 3:1 – Чичерин, 56; 4:1 – Рожков, 79.

Сибирь – Авангард – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Коробов, 35 (с пенальти); 0:2 – Митасов, 44.

Удаление: Плопа, 35 – нет.

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