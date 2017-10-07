Мутко: «Нужно верить побывавшим в России туристам, а не пропаганде»

Добро пожаловать в Россию на чемпионат Мира!
Германия и Англия едут к нам и они по праву это заслужили.
Будет очень интересно увидеть их в футбольном деле.
Матчи, с их участием, вызовут большой интерес у болельщиков!
Россия футбольная страна!
Россия успешно готовится к проведению МИРОВОГО праздника футбола в 2018 году!
Генеральная репетиция Кубка Конфедераций 2017 показала, что мы готовы! Ура!
Мы готовы отлично организовать и провести, на самом ВЫСОКОМ уровне, чемпионат Мира по футболу 2018 года!
Мы рады приветствовать в России всех участников и гостей ЧЕМПИОНАТА Мира по ФУТБОЛУ - 2018 года!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГОСТЕПРИИМНУЮ И ДРУЖЕСТВЕННУЮ РОССИЮ!!!
Вперёд "Россия"!
Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!
Россия - ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! Ура!
Президент РФС Виталий Мутко заявил, что ждет немецких и английских болельщиков на чемпионате мира 2018 года в России. Напомним, ранее сборные Германии и Англии обеспечили себе участие на ЧМ-2018.
«Мы их поздравляем от всей души. Никаких сомнений в том, что чемпионы мира немцы попадут на чемпионат мира, не было; да и сборная Англии спокойно решила задачу. Эти команды – украшение любого турнира, без них чемпионат мира обеднел бы. Мы сделаем все, чтобы им было комфортно в России; сборная Германии уже ощутила на себе российское гостеприимство, когда выступала на Кубке конфедераций.
Надо слушать тех, кто бывал в России – например, на финале Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Надо ориентироваться на людей, а не на пропаганду и продолжающиеся желания дискредитировать Россию. В Россию с туристическими целями ежегодно приезжают миллионы людей, на них и нужно ориентироваться. Популярность нашей страны растет с каждым годом, потому что у нас безопасно, комфортно и есть много на что посмотреть.
Мы ждем английских и немецких болельщиков. Никаких проблем у них не будет. Для обладателей билетов въезд будет безвизовым. Когда в Москве проводился финал Лиги чемпионов, болельщикам нужно было делать визы, платить за них, сейчас же ничего такого не будет. Паспорт болельщика можно будет получить как в электронном виде, так и по почте», – сказал Мутко.